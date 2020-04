Coronavirus: los casos en China podrían ser cuatro veces superiores a la cifra oficial

Un estudio firmado por investigadores de la Universidad de Hong Kong volvió a poner dudas sobre las cifras oficiales del coronavirus en China. De acuerdo al análisis, en el país asiático se habrían detectado 232.000 infectados el pasado 20 de febrero, cuando ese mes reportaba 55.000 contagios según el recuento que hicieron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud que visitaron Wuhan, el epicentro de la pandemia.

“El recuento oficial de China de casos de coronavirus podría haberse cuadruplicado a mediados de febrero si se hubiera utilizado un sistema más amplio para clasificar a los pacientes confirmados desde el comienzo de la pandemia", expresa el artículo publicado en la revista The Lancet, que, además, afirma que hoy son 82.798 los casos registrados por las autoridades. Los investigadores, liderados por Peng Wu, de la escuela de salud pública de la Universidad de Hong Kong, observaron los diversos sistemas de clasificación utilizados por el Gobierno, ya que la Comisión Nacional de Salud emitió hasta siete pautas diferentes a la hora de diagnosticar la enfermedad.

"Estimamos que cada uno de los primeros cuatro cambios aumentó la proporción de casos detectados y contados, entre 2,8 y 7,1 veces", detalla el documento publicado en The Lancet, en el que también participaron el epidemiólogo Benjamin Cowling y el decano de la facultad de medicina Gabriel Leung. "Si la quinta versión de la definición del caso se hubiera aplicado durante todo el brote con suficiente capacidad de prueba, estimamos que para el 20 de febrero de 2020, habría habido 232.000 casos confirmados en China", recalca.

Coronavirus en China: "Se está volviendo a la vida normal"

Desde Estados Unidos siguen insistiendo en que el Partido Comunista no informó del brote a la OMS de "manera oportuna", según afirmó el secretario de Estado, Mike Pompeo, que se suma dardos en la misma línea que el presidente Donald Trump. Tanto Estados Unidos como Australia pidieron una investigación internacional para saber cómo se ha manejado desde el principio el brote. En este marco, esta semana se conoció que el estado norteamericano de Missouri querelló ante un tribunal local al gobierno de China, al Partido Comunista chino y a funcionarios e instituciones de ese país, a los que acusó de haber ocultado datos sobre el coronavirus y causar de ese modo numerosas pérdidas de vidas y males económicos.

El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, anunció la acción judicial en un comunicado en el que responsabilizó a los demandados de haber ocultado información sobre la Covid-19 y de haber negado la naturaleza contagiosa de la enfermedad. "Durante semanas críticas al inicio del brote, las autoridades chinas engañaron a la población, ocultaron información crucial, arrestaron a denunciantes y negaron la transmisión entre humanos pese a las pruebas crecientes", dice la demanda interpuesta ante un tribunal del Distrito Este de Missouri.

¿Cuna del virus? El mundo se pregunta qué oculta el laboratorio científico de Wuhan

Emmanuel Macron también cuestionó la gestión de Pekín. "En China han pasado cosas que no conocemos", expresó la semana pasada el mandatario francés en una entrevista al Financial Times. Por su cuenta, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, apuntó en esa línea durante una rueda de prensa. “Tenemos que examinar todos los aspectos de una manera equilibrada, pero no hay duda de que la cooperación con Pekín no puede continuar como si no hubiera pasado nada. Tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre por qué no se pudo parar antes", dijo.

Este jueves y por octavo día consecutivo, China amaneció sin muertos y con 10 nuevos casos, frente a los 30 contagios del martes. Hasta la semana pasada, los fallecidos en Wuhan no superaban los 2.580 muertos. Pero, el pasado miércoles, las defunciones aumentaron un 50%, sumando 4.632 personas fallecidas en todo el país. Una de las razones del incremento se debió a un nuevo recuento tras incluir a aquellas personas de Wuhan que murieron en casa con los síntomas del coronavirus, pero que no habían sido diagnosticadas, según consignó el diario El Mundo.

AB/FF