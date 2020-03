¿China no hace nuevas pruebas de coronavirus en Wuhan para ocultar estadísticas?

Las autoridades chinas aseguran que lograron que no haya contagios comunitarios del nuevo coronavirus en el país, pero desde Wuhan aseguran que los pacientes que acuden a los hospitales son rechazados sin hacerles la prueba "por motivos políticos, no médicos", según testimonios recogidos por la televisión pública de Hong Kong, RTHK. Las autoridades cerraron los diez hospitales provisionales levantados para combatir la enfermedad y aseguran que están volviendo a la normalidad. Por ello, ahora sostienen que ya no son necesarias las pruebas para los enfermos leves.

Así, un vecino de la ciudad dijo a RTHK que su madre de 70 años recayó con neumonía tras ser dada de alta de un hospital. Ahora no la reciben en el hospital porque no dio positivo por Covid-19 y la mujer no puede abandonar su hogar porque sigue en confinamiento obligatorio y las autoridades le dicen solo que espere. Otros vecinos de Wuhan habrían vivido situaciones similares, según un voluntario de la ciudad, Zhang Yi, que asegura que su madre, hospitalizada por un problema cardiaco, vio cómo el personal rechazaba a pacientes con coronavirus.

Para Zhang hay una necesidad política de que no haya nuevos contagios locales. "Sea exacta o no la cifra oficial, lo sabremos. Es una actitud política, no sanitaria", afirmó.

Wuhan, epicentro de la gravísima pandemia del coronavirus Covid-10, se prepara para volver de a poco a la actividad después de varios meses de completo aislamiento y con miles de ciudadanos menos. Con la salida de un autobús de su terminal en la Estación de Ferrocarrles de Hankou, a las 05:25 de este miércoles, Wuhan empezó a reanudar el servicio de autobuses luego de nueve semanas de cuarentena.

En cada autobús además del chofer viajaba un supervisor de seguridad, cuyo trabajo es garantizar que todos los pasajeros estén en buen estado de salud ya que deben mostrar su código de salud al subir el vehículo. Para aquellos que no usan celulares inteligentes, tienen que llevar el certificado de salud emitido por las autoridades sanitarias.

La ciudad más duramente golpeada de la provincia central china de Hubei durante el brote de COVID-19 tomó medidas sin precedentes para restringir el tráfico el 23 de enero, cuando suspendió el transporte público de la ciudad y todos los vuelos y trenes salientes, en un intento por contener la epidemia dentro de la región. Desde que surgiera allí el primer contagio, la pandemia del nuevo coronavirus se expandió por el mundo entero y de dejó más de 400.000 personas contagiadas y más de 18.000 víctimas mortales.

Este martes, las autoridades chinas anunciaron este martes que retirarán a partir del 8 de abril la prohibición de salida de la ciudad impuesta a los residentes de Wuhan. Desde ese día, las personas que están en Wuhan recibirán autorización para poder salir de la ciudad y de la provincia de Hubei si tienen un código de salud de color verde, que implica que no han tenido contacto con ninguna persona contagiada con coronavirus o sospechosa de haberse contagiado, según autoridades.

Otras zonas de la región de Hubei retirarán las restricciones de salida a partir del 25 de marzo, según la nota de las autoridades sanitarias provinciales. Los servicios ferroviarios de la provincia también están comenzado a reanudarse y comenzarán a llegar y salir de Hubei a partir de este miércoles, excepto en las 17 estaciones en la capital provincial Wuhan. Los trenes de entrada comenzarán a llegar a las 17 estaciones de tren de Wuhan a partir del sábado 28, mientras que los que salen se reanudarán el 8 de abril, informó la compañía.

China anunció que no se detectaron casos de contagio locales en 24 horas en el país, pero se contabilizaron 47 “importados” del extranjero. En total se han detectado 474 casos importados, la mayoría de ellos chinos que regresaron desde el extranjero por primera vez desde que se desató la epidemia, según el ministerio de Relaciones Exteriores. En las últimas 24 horas se produjeron otras cuatro muertes, tres de ellas en Hubei. China tuvo 81.200 casos de Covid-19 y 3.281 personas fallecieron de esta enfermedad. El número de casos nuevos bajó considerablemente en marzo.

