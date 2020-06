La crítica de un astronauta a los terraplanistas: "Deberían volver a la primaria"

Un astronauta se mostró crítico con los terraplanistas, aquellos que apoyan la teoría de que la Tierra no es "redonda", al señalar: "Les pido un maestro de Ciencia para que hable con ellos".

Mike Massimino estuvo tres veces en el espacio y completó dos caminatas espaciales por un total de más de 14 horas. Desde ese lugar del universo, tuvo muchas oportunidades de ver la Tierra a la distancia en todo su esplendor y comprobar que se trata de una esfera achatada en los polos. Por su experiencia, es una voz más que calificada para confirmar que el planeta es verdaderamente redondo y no plano, como lo cree todavía un sector de la sociedad.

"Realmente no tengo nada que decir (a los terraplanistas). No los entiendo. Creo que deberían llamar a sus maestros de la escuela primaria y preguntarles qué pasó, porque deben haberse perdido algo. Realmente no entiendo nada de eso", manifestó el hombre en declaraciones al sitio LADbible.

Terraplanistas: quiénes son los defensores de la teoría de que la Tierra es plana

El astronauta reconoció además que "trata de evitar" cruzarse con terraplanistas, pero que es algo que le ocurre habitualmente. "Hablo con muchos estudiantes de secundaria que creen eso. Por suerte, cuando hablo con ellos generalmente los profesores están presentes", señaló.

"Yo pido un maestro de Ciencia para hablar con ellos, ya que eso es un problema que pasa por su educación y comprensión. Al menos yo entiendo eso", completó el también docente de 57 años.

La Flat Earth Society, que tiene miles de seguidores, asegura que nuestro planeta es plano. FOTO: CEDOC

Sobre el terraplanismo. Es un movimiento que inició con la Flat Earth Society en la década del 50', y cree que la NASA y las agencias espaciales mienten con imágenes "trucadas" de la Tierra redonda. Además, dicen que la gravedad no existe y que el planeta está rodeado por un muro de hielo impenetrable que sería la Antártida y que nadie ha logrado traspasar, aunque creen que los nazis lograron llegar al otro lado mediante túneles.

Para los defensores de la Tierra plana, el eclipse de Luna no existió

Entre sus argumentos sostienen por ejemplo que si la Tierra giraría, un avión podría llegar a su destino simplemente elevándose y quedándose en el mismo lugar y también que no deberíamos ver las mismas estrellas en todo el mundo.

Sea como sea, esta creencia que aumentó en el último tiempo vía redes sociales y también por Youtube, cuenta con el apoyo de algunos famosos que creen que la Tierra es plana. El exbasquetbolista de la NBA Shaquille O'Neal, es uno de ellos, mientras que en el terreno local destaca el actor Gastón Pauls.

