En medio de un insólito cruce entre líderes latinoamericanos, el presidente Javier Milei escaló al centro del debate luego de que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, cuestionara su desempeño y estilo de liderazgo. Publicados recientemente en la revista estadounidense The New Yorker, los dichos del mandatario ecuatoriano desataron una controversia regional al incluir declaraciones negativas contra otras figuras de alto calibre, como el salvadoreño Nayib Bukele o el colombiano Gustavo Petro, a diferencia del presidente brasileño, Lula da Silva, o el chileno Gabriel Boric.

En una entrevista con el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, Noboa señaló que Milei no logró destacarse desde su ascenso a a la Casa Rosada y que no tuvo ningún logro. Además dejó entrever su perplejidad sobre por qué el presidente argentino, famoso a nivel mundial por sus declaraciones y estilo de liderazgo, se considera a sí mismo "tan genial".

Si bien desde el gobierno ecuatoriano aclararon que las declaraciones fueron "sacadas de contexto", éstas provocaron un revuelo mediático en línea con la redefinición del mapa político regional. Especialmente por la afinidad ideológica que se presume entre Noboa, que llegó al poder tras ganarle las elecciones a la candidata del correísmo en 2023, y el presidente libertario argentino o mismo el salvadoreño. Autodefinido el "dictador más cool del mundo", Bukele tampoco se salvó de las duras críticas del jefe de estado ecuatoriano luego de que lo acusara de aferrarse al poder para "enriquecer a su familia".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia de Ecuador, ganó las elecciones a la candidata del correísmo en octubre de 2023.

Las críticas de Noboa a Milei y Bukele

"No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia", dijo Noboa sobre Javier Milei, según las declaraciones citadas por The New Yorker.

En un comentario que generó polémica, Noboa añadió que Milei parece estar "lleno de sí mismo", una caracterización que el presidente ecuatoriano asoció con estereotipos sobre la actitud argentina. "Parece lleno de sí mismo, lo cual, en realidad, es muy argentino", continuó, en diálogo con el destacado periodista estadounidense.

Anderson, por su parte, había sido invitado por el gobierno de Ecuador para que dé testimonio sobre la situación de los derechos humanos en el país azotado por la violencia del crimen organizado que escaló en 2023. En ese contexto es que pudo entrevistar a Noboa en varias oportunidades. Según su artículo, basado en encuentros que se dieron en marzo y abril, Noboa no se limitó a criticar a Milei, sino que también compartió sus opiniones sobre otros líderes latinoamericanos.

Nayib Bukele encabezó el ranking de gestión presidencial de Latinoamérica en mayo y Javier Milei se ubicó octavo

Entre ellos al salvadoreño Nayib Bukele, con quien suele ser cuestionado por su política de mano dura para lidiar crimen organizado y su estilo de liderazgo autocrático, en medio de las denuncias de organismos de derechos humanos por la falta de debido proceso en algunos casos y la militarización de las cárceles.

Noboa describió al presidente salvadoreño como "arrogante" y acusó a Bukele de buscar controlar el poder para enriquecer a su propia familia, unas críticas que reflejan las tensiones regionales y las percepciones personales entre los mandatarios.

"El tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia", afirmó Noboa sobre su homólogo salvadoreño. Según su visión, tradicionalmente unas pocas familias fueron las grandes propietarias en el país centroamericano "y ahora están los Bukele".

Javier Milei y Nayib Bukele durante la asunción presidencial en El Salvador.

Cuando el periodista le recordó la biografía de Twitter de Bukele (donde se definía como "el dictador más ‘cool’ del mundo mundial"), Noboa dijo "sí, pero de un país del tamaño de Guayas (una provincia costera ecuatoriana cuya capital es Guayaquil)".

Al ser consultado sobre una comparación con los dos mandatarios, especialmente por el intento de la ministra Patricia Bullrich de imitar el estilo de Bukele, Noboa rechazó hacer este tipo de asociaciones, insistiendo en que su gobierno abarca un espectro más amplio de prioridades que el simple combate a la delincuencia.

Qué dijo Noboa sobre Lula da Silva y otros líderes regionales

Acerca del presidente chileno Gabriel Boric, Noboa consideró que "parece hace lo correcto" pero, según The New Yorker, lamentó que "esté encorsetado" por sus "socios de extrema izquierda". "Es un problema que yo no tengo”, apuntó el mandatario ecuatoriano. "Cuando mencioné a Boric de Chile Noboa dijo que 'parece estar bien', pero que sus socios de coalición de extrema izquierda lo paralizaron", escribió Anderson en su artículo.

Sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, ubicado del otro lado del espectro a figuras como Noboa o Milei, el gobernante ecuatoriano lo describió como "un snob izquierdista". Si bien reconoció que "es inteligente", destacó que todavía no consiguió ningún logro, similar a su opinión del gobierno argentino

Por último, Noboa consideró que el mandatario latinoamericano con el que se siente "más alineado" es con el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien famoso a nivel mundial por su pragmatismo, más allá de lo ideológico.

Gustavo Petro y Lula da Silva

La respuesta del gobierno de Ecuador

Ante el revuelo que generó la publicación, la portavoz del gobierno ecuatoriano, Irene Vélez, respondió que las declaraciones realizadas por el presidente Noboa "fueron sacadas de contexto".

"La publicación en el diario estadounidense The New Yorker se realizó en el marco de una conversación coloquial", explicó Vélez según citó el medio local El Universo "Las declaraciones del presidente fueron sacadas de contexto", añadió.

Un juicio en Nueva York reflotó presuntos “pactos de gobernabilidad” de las pandillas con Nayib Bukele

Según Vélez, el periodista fue invitado para acompañar al presidente Noboa en el seguimiento al combate al crimen organizado, con el objetivo de demostrar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, lamentó que el espacio y la cercanía brindada al medio fueron utilizados para "no solo criticar, sino también generar frentes de ataques al Gobierno".

La crítica de Noboa hacia Milei y otros líderes revela no solo diferencias ideológicas y de estilo de liderazgo, sino también disputas sobre la efectividad y la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Con la proximidad de la Cumbre Iberoamericana en Ecuador, donde se espera la presencia de varios de estos líderes, incluyendo a Milei, es probable que estas tensiones sigan marcando el ritmo del diálogo político regional.

CD / Gi