Dina Boluarte cambiará su primer ministro para apaciguar Perú y reformulará su gabinete

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, que asumió cuando Pedro Castillo fue destituido, aprovechó las últimas horas de calmas para anunciar que cambiará al primer ministro Pedro Angulo, al que nombró el sábado de la semana pasada.

Esto se da luego de una semana de duras protestas que culminó el jueves pasado con ocho muertos en Ayacucho, 560 kilómetros al sudeste del país. Los violentos enfrentamientos coincidieron con el fallo judicial que dictó 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo y el traslado al penal de Barbadillo, en las afueras de Lima.

Sin embargo, en los últimos dos días bajó la tensión y Boluarte aprovechó el momento para reabrir aeropuertos que habían sido tomados por los manifestantes. “Hemos dicho que vamos a recomponer el gabinete, eso es cierto. En estos días, entre lunes y el martes, estamos reconformando el gabinete, quizá con un gabinete que conozca el aspecto técnico, pero también que sea algo más político", sostuvo la presidenta el domingo a la noche en su primera entrevista televisiva, que fue a América Tv.

Protestas en Perú

Angulo, el ex fiscal nombrado por la presidenta el sábado de la semana pasada como Presidente del Consejo de Ministros -Premier, había declarado que las manifestaciones estaban organizadas por "azuzadores" pagos por el Estado.

"¿Por qué puse un gabinete técnico? Para resolver lo más rápido que podamos las necesidades", indicó Boluarte y admitió que los próximos cambios son "a raíz de esta situación de violencia" y que pretenden tender "puentes de diálogo''.

Además, la mandataria hizo declaraciones en quechua dirigidas a los pueblos originarios que representan a los grupos más activos en las protestas en Perú.

"No te enojes. ¿Por qué estás saliendo a la calle? Calma, hermana, calma, hermano. Vamos a trabajar juntos. Yo te quiero con todo mi corazón. Acaso yo te he dicho: 'no vengas a la casa grande. No, esa casa grande, ese Palacio, es para ti. Ve allá, veremos punto por punto los problemas para solucionar'', pidió Boluarte en quechua.

La familia de Castillo recibirá asilo político en México

La ex vicepresidenta de Pedro Castillo, por otro lado, informó que México le otorgó asilo político a la esposa e hijos del ex presidente. "Hace unos días me comunicó la canciller (Ana Cecilia Gervasi) que el estado mexicano ya había dado el asilo político y yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley", detalló Boluarte.

Aunque no se sabe si la familia de Castillo, conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa, ya salieron de Perú.



RB/fl