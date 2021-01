Doce militares fueron excluidos de la jura de Joe Biden por sospechas de ataque

La Guardia Nacional de los Estados Unidos retiró este martes a 12 agentes que iban a prestar sus servicios en la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, alegando "comportamiento cuestionable", según el jefe del cuerpo, el general Daniel Hokanson.

La información de la separación de los 12 reservistas fue comunicada por mandos de la Guardia Nacional y oficializada a través de la cuenta de twitter de la oficina de prensa de asuntos públicos de la fuerza militar de voluntarios, que por estas horas se encuentran trabajando activamente en tareas de seguridad, comunicaciones, evacuación médica, logística y apoyo en general a las fuerzas de seguridad, en un dispositivo sin precedentes en la historia de las juramentaciones presidenciales del país del norte.

We work very closely with law enforcement and if there’s any identification or anything whatsoever that needs to be looked into, out of an abundance of caution we automatically pull those personnel off the line and make sure that they’re not part of the mission set. (4/4)