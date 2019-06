Trump dijo que Rusia retiró la mayor parte de su personal de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump reveló que Rusia le informó que retiró a la mayor parte de su personal de Venezuela, un tema de confrontación entre ambas naciones que se acusan mutuamente de desestabilizar al país sudamericano.

Rusia es uno de los países que más apoyo mostraron al presidente Nicolás Maduro. De hecho, el Kremlin envió en marzo a un centenar de soldados a Venezuela tras el aumento de las protestas impulsadas desde la oposición y ante una posible intervención militar internacional. En contraposición los Estados Unidos es una de las más de cincuenta naciones que reconoció la presidencia interina del jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

"Rusia nos informó que retiró a la mayoría de su gente de Venezuela", escribió de forma breveTrump en su cuenta de Twitter desde el Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado. La Casa Blanca instó de forma reiterada Moscú a que cese su apoyo a Maduro y con este mensaje el mandatario deja entrever que ambos países aproximaron sus posturas.

