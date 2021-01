Donald Trump vuelve a ubicar a Cuba entre los países "patrocinadores" de terrorismo

La Secretaría de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes 11 de enero que Cuba fue declarada nuevamente "Estado patrocinador del terrorismo", por lo que impondrá sanciones económicas. Así, en una de las últimas decisiones de un cuestionado Donald Trump, el país gobernado por Miguel Díaz Canel vuelve a integrar esta lista luego de haber sido quitado en 2015 tras el histórico acuerdo firmado por Barack Obama y Raúl Castro.

"Con esta medida, volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en alusión al fallecido Fidel Castro y a su hermano Raúl, líderes de la revolución de 1959.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.