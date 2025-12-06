Duro choque entre Europa y EE.UU. por una multa a X de Elon Musk

La Unión Europea impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk, lo que provocó un nuevo choque con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la Unión Europea acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul -que supuestamente certifica las fuentes de información-, de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, salió rápidamente a cuestionar la medida. En la propia red de Musk, el funcionario sostuvo que se trataba de un “ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.

“La multa de 140 millones de dólares impuesta por la Comisión Europea no es solo un ataque contra X, es un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”, denunció Rubio en X. “La era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado”, agregó el secretario de Estado.

La multa contra X “no tiene nada que ver con la censura”, señaló la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen, cuando los periodistas le consultaron sobre el tema. “No estamos aquí para imponer las multas más altas. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestra legislación digital se cumple”, agregó. “Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es tan simple como eso”, enfatizó Virkkunen.

Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales en Internet.

Cariz político. Antes de que Musk comprase la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba Twitter, otorgaba la marca azul (o “tick azul”) a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad, destinado a evitar fraudes. ero tras adquirirla por 44.000 millones de dólares y rebautizarla “X”, Elon Musk reservó esas etiquetas a los suscriptores pago, lo cual podría, según Bruselas, inducir a error a los usuarios.

Por otro lado, la UE amplió su investigación sobre X, al sospechar que no respeta sus obligaciones en materia de contenidos ilegales y desinformación. Sin embargo, todavía no cerró su investigación en ese frente.

El caso adquirió un cariz político por la fuerte cercanía entre Musk y el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos habían estado muy unidos hasta su pelea el pasado junio. En las últimas semanas, protagonizaron un nuevo acercamiento, pero no al nivel de antes.

A finales de noviembre, un grupo de responsables estadounidenses viajó a Bruselas y pidió a la Unión Europea que suavizara esas leyes, a cambio de una reducción de los aranceles estadounidenses al acero europeo. Una propuesta rechazada por los europeos, que reafirmaron el derecho soberano del bloque a adoptar sus propias leyes.