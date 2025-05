Un ex militar confirmó que Jair Bolsonaro organizó reuniones para derrocar a Lula Da Silva

En su declaración ante la Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ex jefe de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, confirmó este miércoles que el ex presidente Jair Bolsonaro organizó una reunión golpista contra la presidencia de Luiz Inácio Lula Da Silva en 2022, y reveló que la Marina lo apoyaba en sus planes.

Baptista Júnior además aseguró que no ve contradicciones entre su declaración y la que prestó este lunes 19 el general Freire Gomes, ex jefe del Ejército durante el mandato de Bolsonaro. De acuerdo al testimonio del brigadier, el general Gomes le había advertido al líder de la ultraderecha brasileña que si avanzaba con la conspiración para derrocar al presidente recientemente electo en 2022, tendría que arrestarlo.

En tanto, ante el STF, Gomes sostuvo que a Bolsonaro no le dio orden de arresto, sino que le indicó que si tomaba una medida ilegal podría ser "encuadrado jurídicamente" y que el Ejército "no actuaría en nada que excediera su competencia constitucional".

Según la versión de Baptista Júnior, los relatos no son contradictorios porque no hubo amenaza ni voz de prisión, sino una comunicación sobre las consecuencias jurídicas de un eventual intento de golpe.

Al mismo tiempo, el ex jefe de la Fuerza Aérea afirmó que, hacia noviembre de 2022, las conversaciones con Bolsonaro adquirieron un tono golpista cada vez mayor. En una de las reuniones con el ex presidente, el brigadier reveló que se discutió la posibilidad de arrestar al magistrado del STF y entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexander de Moraes.

Baptista Junior también aseguró que siempre le dejó en claro a Bolsonaro que la Fuerza Aérea Brasileña no apoyaría medidas de ruptura institucional, pero que el exjefe de la Marina, el almirante Almir Garnier Santos, no estaba alineado con él ni con Freire Gomes. "Lamentablemente, una vez le dije que no hay nada peor para las Fuerzas Armadas que no tener una postura de consenso, y quizá eso fue lo más difícil”, expresó el ex jerarca militar.

El juicio contra Jair Bolsonaro

El ex presidente, Jair Bolsonaro, está imputado por a la participación directa en una trama golpista, forjada a fines de 2022 y que tuvo su punto álgido el 8 de enero de 2023, en la que se previó el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes.

El el Procurador General de la República, Paulo Gonet, lo acusó a Bolsonaro ante el STF por la comisión de 5 delitos, cuando todavía ocupaba el Palacio del Planalto: la abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado; participar de una organización criminal armada, daño contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio histórico del país.

En el juicio que avanza en contra del líder de la ultraderecha brasileña, de confirmarse la sentencia podrían aplicársele ni más ni menos que entre 12 y 40 años de prisión.

LM / ds