Caso JonBenét Ramsey: el padre recibió una carta que revela quién es el posible asesino

Luego del estreno del documental sobre el caso de JonBenét Ramsey, la niña de 6 años que fue encontrada sin vida en el sótano de su casa en 1996, el padre de la chica, John, recibió una carta donde una mujer revelaba que su exmarido es el asesino de su hija. Sin embargo, no logró tener más avances en ese rastro, ya que la remitente no se volvió a contactar con él.

"A partir de toda esta publicidad, recientemente recibí una carta de una señora que decía: 'Mi exmarido es el asesino y lo he guardado en secreto todo el tiempo que he podido; por favor, por favor, llámame'", afirmó Ramsey en diálogo con el Daily Mail. "Nos pusimos en contacto con ella, pero no respondió al teléfono, así que no lo sé. En este momento lo hemos compartido con un investigador privado", añadió.

Caso JónBenét Ramsey: los investigadores aseguraron que la resolución del asesinato está “al alcance de la mano”

A pesar de la posibilidad de que la reciente pista pueda dar a conocer a un nuevo sospechoso, el padre de la víctima afirmó estar escéptico debido a falsas confesiones en el pasado. Al respecto, mencionó el caso de un hombre que aseguró haber sido contratado para matar a JonBenét, pocos días después del hecho.

Este hombre, que dio el alias "David Cooper", primero llamó al pastor de los Ramsey y "dijo que era el asesino de JonBenét y que quería entregarse, pero que quería hablar conmigo primero", explicó el padre. "Lo llamé y hablé con él un rato... y le hacía preguntas", indicó, y agregó: "Estaba buscando información que tal vez él tenía y que nadie más podría tener leyendo los periódicos o viendo la televisión".

Los padres de JonBenét, Patsy y John, quedaron bajo un "paraguas de sospecha", pero nunca se presentaron cargos en su contra.

En esa línea, el presunto sospechoso parecía mencionar artículos de la casa que "no estaban en las noticias que yo conocía", por lo que Ramsey pensó que la persona que llamó podría ser creíble. Por ese motivo, informó a la policía, que, en lugar de investigar o comunicarse, "no estaba interesada en hacer ningún seguimiento: 'Bueno, ¿quiere entregarse? Estaremos aquí. Genial'".

Sin embargo, cuando tuvo otra conversación telefónica con Cooper, el asesino confeso le planteó: "Quiero llevar a mi familia conmigo y me van a costar 3.000 dólares los billetes de avión y no tengo dinero. ¿Puedes enviarme el dinero?'". John iba a transferir el monto porque creyó que "valía la pena intentarlo", pero sus abogados le advirtieron que el asunto "no olía bien": "Y no lo hice, y nuestros investigadores regresaron y dijeron: 'Es un camionero de Luisiana y solo está tratando de estafarte para sacarte algo de dinero. Olvídalo'. Así que ahí terminó".

La presión de John Ramsey y el optimismo por el uso del ADN

La niña fue encontrada brutalmente golpeada y agredida sexualmente el 26 de diciembre de 1996 en el sótano de la casa de su familia en Boulder, Colorado. A pesar de que pasaron casi tres décadas, Ramsey continúa exigiendo respuestas al Departamento de Policía de Boulder (BPD, por sus siglas en inglés), presionando en particular por el uso de técnicas avanzadas de ADN y bases de datos genealógicas.

Según explicó al medio británico, mantiene el optimismo por el éxito en otros casos sin resolver, como el desenmascaramiento en 2018 del Golden State Killer. Además, aseguró que cualquier esperanza de obtener nuevas pistas era bienvenida.

El pedófilo que afirma haber asesinado a JonBenét Ramsey “desapareció de la faz de la tierra”

Al respecto, si bien reconoció que resolver el caso "no va a cambiar" su vida, manifestó que sí lo hará para sus hijos y sus nietos. "Necesitan que se disipe esta nube, que se aclare y que se les dé una respuesta. Por eso estamos presionando tanto para obtener una respuesta", indicó.

Sumado a esto, el padre de la niña se mantuvo visible durante las décadas, explicando que la táctica mediática fue "mantener la presión sobre la policía, como diciendo: 'Oigan, no nos vamos a ir. Tienen que ponerse las pilas y hacer lo que puedan hacer, lo que sea posible hacer, o seguiremos machacándolos'".

John Ramsey encontró el cuerpo de JonBenét envuelto en una manta, con un cordón de nailon alrededor del cuello y cinta adhesiva en la boca.

Con respecto al documental en Netflix, que se mantuvo entre los diez programas más vistos de la plataforma durante semanas, Ramsey detalló que sintió un nuevo tipo de energía para acelerar la resolución del caso. "Los burócratas y los políticos se ven muy afectados por la presión pública y sentimos que eso está sucediendo", remarcó.

En esa línea, el BPD publicó su actualización anual sobre la investigación de JonBenét un mes antes de lo previsto "debido a la mayor atención en esta investigación". "El asesinato de JonBenét fue un crimen indescriptible y esta tragedia nunca ha abandonado nuestros corazones", indicó el jefe del cuerpo, Steve Redfearn.

"Estamos comprometidos a seguir cada pista y continuaremos trabajando con expertos en ADN y nuestros socios policiales en todo el país hasta que se resuelva este trágico caso", expresó. Además, insistió en que el caso "siempre será una prioridad". "La afirmación de que hay evidencia viable y pistas que no estamos siguiendo -incluidas las pruebas de ADN- es completamente falsa", cerró.

