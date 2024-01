Detienen a un pastor por el crimen de una nena de 10 años en una plantación de maíz

Colonia Aurora es una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia de Misiones. Tiene menos de mil habitantes, y muchos de ellos trabajan en el cultivo de tabaco, soja y yerba mate.

Ayelén Milagros Prestes, de 10 años, desapareció misteriosamente este jueves 12 de enero cuando salió de su casa a comprarle un analgésico a su mamá. Ella vivía con su familia en un sector conocido como paraje Kilómetro 20, una zona más despoblada que Colonia Aurora.

A nadie le llamó la atención que saliera sola. No había nada que temer. En esa localidad los chicos pasan más tiempo en la calle que en sus casas. Y más en verano, que no van a la escuela. Sin embargo, esa mañana Milagros no regresó. Pasaron las horas, llegó la noche y la angustia se convirtió en desesperación.

La nena de 10 años no podía estar muy lejos, especularon los primeros policías que encararon la búsqueda. La pista inicial indicaba que podría haberse perdido en uno de los maizales. Pasadas las 6 de la mañana del viernes 13 de enero uno de los efectivos halló su cuerpo en una plantación de maíz, y la noticia llenó de espanto y dolor a todos los habitantes del pueblo. La habían asesinado y sometido sexualmente.

Los primeros datos que trascendieron sumaron más terror: la niña tenía un cordón atado en el cuello y estaba sin ropa interior. El cuerpo estaba a unos 400 metros de su casa.

Milagros tenía tres hermanitos. Ella era la más grande. Vivía con su mamá, Dahiana Prestes (26), y su padrastro, Eliseo Fagundez (30). Estaba en cuarto grado y estudiaba en la Escuela 389.

Dahiana salió a buscarla cerca de las 10 de la mañana del jueves, porque había pasado una hora y media y Milagros no había regresado. Hizo el mismo trayecto que debería haber realizado su hija, y lo que le llamó la atención fue que los vecinos y algunos comerciantes le contaron que no la habían visto pasar.

Cerca de cien efectivos llegaron a la zona y montaron un operativo de búsqueda, bajo las órdenes del comisario mayor Hugo González, a cargo de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle.

Desde las 14.30 del jueves hasta entrada la noche los investigadores hablaron con casi todos los lugareños y rastrillaron campos y parte de la ruta provincial 222, cercana al lugar donde la niña había sido vista por última vez. Entrada la noche suspendieron el operativo y lo retomaron ya en las primeras horas del viernes.

El cuerpo de Milagros fue llevado a la morgue judicial de Posadas, para la realización de la autopsia. La principal hipótesis de los investigadores es que fue asesinada en medio de un ataque sexual.

“Era la mano derecha de mi hermana. Ella cuidaba a sus hermanitos, a veces ayudaba con la cocina, era una nena muy buena. No me entra en la cabeza que alguien sea capaz de hacerle lo que le hicieron. Nos enteramos cómo estaba su cuerpito. Eso no tiene perdón de Dios”, le dijo Anabella al diario Territorio de Misiones.

La mujer participó de los operativos de búsqueda y aseguró que en Colonia Aurora se conocen todos. “Acá en la zona nos conocemos todos y no me imagino alguien que haga algo tan horrible. Ella salió para comprar un calmante para la mamá y se ve que la agarraron porque la vieron solita”.

“Ahora es tarde, ya no está con nosotros. Es una injusticia tan grande lo que hicieron con la inocente. Lo que queremos es que haya justicia”, suplicó a horas del hallazgo del cuerpo.

Detenido. Los vecinos aportaron un dato que guió a los investigadores para dar con el primer sospechoso: un pastor evangélico de 62 años que fue visto con la ropa embarrada y en la misma zona donde Milagros apareció asesinada.

Siguiendo esa línea, el juez de Instrucción de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó su detención y allanó su domicilio. Allí secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular, entre otras cosas.

Más tarde obtuvieron un dato que alimentó la sospecha: el acusado tiene antecedentes por el abuso sexual de un menor y llegó a Colonia Aurora desde Buenos Aires cuando supuestamente conoció por Facebook a su actual pareja.

Pocos habitantes y delitos graves

La pequeña ciudad misionera de Colonia Aurora tiene pocas cuadras y muchas de las propiedades están a kilómetros de distancia una de otra. Puede parecer un pueblo tranquilo, pero las más recientes noticias policiales reflejan otra realidad.

En los últimos meses, hubo un falso intento de secuestro de una nena de 8 años que alteró a muchos vecinos, un tiroteo por una pelea en un bar del centro de la localidad, el asesinato de un supuesto ladrón y hasta la detención de un convicto brasileño ligado a una organización criminal de las más sanguinarias. Todo eso ocurrió entre marzo de 2023 y enero de este año.

Sin ir más lejos, el mismo día que hallaron el cuerpo de la pequeña Milagros la policía misionera anunció la captura de Jonas Vieira, un peligroso narco que había fugado de una cárcel de máxima seguridad de Río Grande do Sul y estaba de paso por la ciudad.

Y por si fuera poco, el contrabando está a la orden del día por su cercanía con el Río Uruguay que separa Argentina de Brasil.