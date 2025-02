El Papa Francisco continúa con pronóstico reservado pero aseguran que "la noche ha transcurrido bien"

Este lunes 24 de febrero, poco después de las 8 de la mañana (hora local), el Vaticano informó que el Papa Francisco, quien pasó el fin de semana luchando con una crisis respiratoria en estado "crítico", "ha dormido y está descansando", al mismo tiempo que indicaron que transcurrió una noche sin sobresaltos.

"La noche ha transcurrido bien, el Papa ha dormido y está descansando", aseguraron en medio de un clima de tensión mundial por la salud del Sumo Pontífice, de 88 años, el cual se encuentra internado en el Hospital Gemelli desde el 14 de febrero como consecuencia de una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral que desató otras complicaciones.

Leyeron un mensaje del Papa Francisco en el Ángelus: "Sigo con confianza mi hospitalización"

En el último parte médico lanzado por el equipo del centro de salud, se indicó que las condiciones del jefe de la Iglesia Católica "siguen siendo críticas", aunque se aclaró que este ya no había sufrido más crisis respiratorias como ocurrió durante la mañana del sábado, lo que desató una alarma mundial, tensión y rumores.

"Realizó las dos unidades de concentrado de glóbulos rojos con beneficio y con aumento en el valor de hemoglobina. La trombocitopenia se mantuvo estable; sin embargo, algunos análisis de sangre demuestran una insuficiencia renal inicial leve, que actualmente está bajo control", se detalló en el informe.

En el parte médico también se explicó que el ex arzobispo de Buenos Aires "continúa la oxigenoterapia de alto flujo a través de cánulas nasales", aunque aclarando que "continúa vigilante y bien orientado".

No obstante, a pesar de que los informes médicos no sean 100% desalentadores, desde el Vaticano confirmaron que el Papa no está fuera de peligro y que es necesario seguir de cerca su evolución a partir de los tratamientos en curso, motivo por el que se encuentra en un pronóstico reservado.

En un intento por minimizar las alarmas, el cirujano Sergio Alfieri dio una conferencia de prensa donde reconoció que el Papa no está fuera de peligro, aunque aclarando que, dado su estado, es probable que presente situaciones de descompensación, que las transfusiones de sangre que se realizaron se vinculan a la falta de plaquetas y que no se trata de un caso de sepsis, escenario que sería el peor temor de los médicos en esta situación.

Cuarta internación del Papa Francisco

Esta se trata de la cuarta internación del Papa Francisco en el hospital Gemelli, un policlínico universitario católico donde cuenta con una habitación propia en el décimo piso. Previamente, el religioso fue hospitalizado por una diverticulitis por la que fue operado en 2021 y se le retiraron 33 centímetros de intestino; durante diciembre y enero de 2024 sufrió dos caídas y a mediados de enero otra más por la que debieron inmovilizarle el brazo durante unos días.

El jefe de la Iglesia Católica debió ser hospitalizado este 14 de febrero, cuando, tras recibir a un grupo de personas en una audiencia en Santa Marta, fue llevado al centro de salud con un primer diagnóstico de infección de las vías respiratorias, momento en el que también presentó un "leve estado febril". Previamente, venía arrastrando una bronquitis por la que debió utilizar corticoides.

Papa Francisco: su estado sigue siendo grave y rezan en todo el mundo por su recuperación

Durante el fin de semana siguiente, el Sumo Pontífice fue sometido a diversos análisis clínicos sin complicaciones, aunque la situación se agravó el lunes, cuando se comenzó a hablar de un cuadro clínico "complejo" y se reveló la presencia de una "infección polimicrobiana de las vías respiratorias". Poco después, el martes, se indico que se trataba de una neumonía bilateral.

Posteriormente, el miércoles se habló de que los análisis de sangre dieron señales de una leve mejora, sobre todo en los índices inflamatorios y el jueves se agregó que el religioso ya no tenía fiebre y los parámetros "hemodinámicos" continuaban estables. De todas formas, el vienes se aclaró que aún no está fuera de peligro y el sábado se disparó nuevamente la alerta.

El mensaje de Victoria Villarruel

Ante el complejo escenario de salud del religioso, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales una seria de imágenes donde se la ve junto al Papa Francisco durante la visita que realizó al Vaticano en octubre, deseándole una pronta recuperación.

"En estos momentos difíciles para el Papa Francisco, nuestro pensamiento y oraciones están con él, deseándole una pronta recuperación", se indicó en la publicación realizada por la cuenta fan @ArmyVillarruel y replicada por la funcionaria a través de su perfil oficial en X.

El mensaje fue acompañado por un breve video donde se ve a la funcionaria con el jefe de la Iglesia Católica en octubre de 2024, ambos de pie sonriendo mientras este la anima: "Adelante, a no aflojar. No perder el sentido del humor". "No, Santo Padre. Rezo por usted, pero usted rece por mi", le respondió la vicepresidenta.

