Leyeron un mensaje del Papa Francisco en el Ángelus: "Sigo con confianza mi hospitalización"

Desde el Vaticano indicaron que el Papa Francisco, quien pasó el fin de semana luchando con una crisis respiratoria en estado "crítico", pasó una "noche tranquila" y preparó un mensaje que fue leído este domingo durante el Ángelus en la Plaza San Pedro.

"Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario - ¡y el descanso también es parte de la terapia!", indicó el Sumo Pontífice, de 88 años.

El Sumo Pontífice está atravesando su cuarta hospitalización desde 2021.

A pesar de su estado crítico, el jefe de la Iglesia Católica aprovechó su mensaje para agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante su internación, destacando las cartas y dibujos de los niños. Además, manifestó su optimismo y predisposición para continuar con su recuperación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", expresó.

Papa Francisco: su estado sigue siendo grave y rezan en todo el mundo por su recuperación

En su mensaje, el religioso también hizo referencia al tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, situación que calificó como una "ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad". "Reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán", señaló.

En estos momentos, según trascendió, el Papa se encuentra con vías nasales para oxígeno de alto flujo y aclararon que "no está sedado y nunca lo estuvo". Asimismo, en La Nación señalaron que el mismo se levantó, se sentó en un sillón y se alimenta en forma normal.

Fieles de todo el mundo oraron durante las últimas horas por la recuperación del Papa Francisco.

Se espera que haya un nuevo parte médico alrededor de las 15hs de Argentina, el cual incluiría los resultados de los diversos exámenes clínicos a los que fue sometido el Sumo Pontífice durante las últimas horas en las que se estuvo enfrentando a una neumonía bilateral, lo que le provocó una crisis respiratoria asmática durante la mañana del sábado.

"Las condiciones del Santo Padre siguen siendo críticas, por lo que, como se explicó ayer (viernes), el Papa no está fuera de peligro. Esta mañana (sábado), el Papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmática prolongada, que requirió además la aplicación de alto flujo de oxígeno", detallaron los médicos en el parte del sábado.

AS.