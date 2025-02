Alarma por la salud del papa Francisco: está en ‘estado crítico’ y con ‘pronóstico reservado’

El papa Francisco sufrió ayer por la mañana un ataque respiratorio prolongado, que requirió que se le suministrara “oxígeno de alto flujo” y transfusiones de sangre porque presentó una anemia, reveló la Sala de Prensa del Vaticano, que advirtió que la condición de salud del Pontífice “sigue siendo crítica” y su pronóstico es reservado.

Francisco se aprestaba a pasar su novena noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde esta semana se le diagnosticó una neumonía doble.

“La condición del Santo Padre sigue siendo crítica, por lo que, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro”, declaró el Vaticano en su actualización habitual de primeras horas de la tarde.

“Esta mañana, el papa Francisco presentó una prolongada crisis respiratoria asmática, que también requirió la aplicación de oxígeno de alto flujo”, añadió.

Los análisis diarios de sangre “mostraron trombocitopenia, asociada a anemia, lo que requirió la administración de transfusiones”, se agregó.

“El Santo Padre sigue estando alerta y pasó el día en una butaca, aunque sufrió más que ayer”, precisó la información.

La nueva aparición de asma y crisis respiratorias, así como la aparición de trombocitopenia y anemia, con necesidad de transfusiones de sangre, exigen que los médicos interpreten sus orígenes y cómo modular aún más la terapia en curso contra la neumonía bilateral.

También llama la atención la forma explícita en que se exponen las condiciones “críticas” del Papa, se reitera que no está “fuera de peligro”, se subraya que “está sufriendo más” y, no menos importante, el hecho de que los médicos se reservan su pronóstico. En resumen, no se puede ocultar la preocupación que ha surgido hoy.

Además de las nuevas evaluaciones médicas que se realizarán, ahora habrá que esperar varios días para comprender el efecto y la eficacia de las terapias, en una infección que es “polimicrobiana” y en una persona de 88 años que tiene sus propias debilidades, aunque con un temperamento muy resistente.

La estancia en el hospital, se dijo ayer, no podrá durar más que al menos toda la próxima semana, pero a estas alturas tal vez incluso más. Y de cara al futuro habrá que tener en cuenta muchos aspectos, incluido el hecho de que, incluso si se erradicara la neumonía, seguirían presentes las “situaciones crónicas”, es decir, las bronquiectasias con bronquitis asmática, aquella cuyo empeoramiento era terreno fértil para la infección pulmonar.

El anuncio de la crisis respiratoria se produjo luego de que el Vaticano informara que Francisco había pasado una noche tranquila. “El Papa ha descansado bien”, decía el boletín de primera hora del sábado y precisara que permanecerá internado “al menos toda la próxima semana.

El Vaticano confirmó previamente que el Pontífice argentino no ofrecería su habitual Ángelus semanal. Como sucedió el domingo pasado, hoy se difundirá el texto de las palabras del Papa para el Ángelus del mediodía. Por tanto, Francisco tampoco comparecerá esta semana a través de una videoconferencia desde su habitación en el hospital.

Oraciones por el Papa. Francisco ha sido jefe de la Iglesia Católica desde 2013, pero en los últimos años sufrió numerosos problemas de salud, habiéndose sometido a una cirugía mayor en 2021 y otra en 2023.

Esta última hospitalización ha puesto en entredicho su capacidad para continuar al frente de los casi 1,4 mil millones de católicos en el mundo, alimentando especulaciones sobre una posible renuncia –y sobre quién podría asumir el cargo.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, declaró al diario italiano Corriere della Sera que este tipo de discusiones era normal, aunque añadió que no entraría en “especulaciones inútiles”.

“Ahora estamos pensando en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: esas son las únicas cosas que importan”, afirmó el cardenal.

Un grupo de monjas y sacerdotes de todo el mundo se reunió ayer frente a la entrada del Hospital Gemelli, donde Francisco se hospeda en una suite papal especial en el décimo piso, para rezar por él.

“Hoy estamos rezando por el Santo Padre, papa Francisco, y esperamos que se recupere bien en la Gracia de Dios”, declaró el sacerdote brasileño Don Wellison.

El Vaticano señala que Francisco se ha estado moviendo entre su cama, una silla y una capilla adyacente donde reza, y que también ha realizado algunas labores.

El profesor Sergio Alfieri, quien dirige el equipo médico del Papa en el Gemelli, indicó el viernes que la condición del pontífice ha mejorado ligeramente, permitiendo a los médicos reducir progresivamente la cantidad de medicación que recibe.

Sin embargo, dejó claro que la situación es muy grave, subrayando la edad del Pontífice y su estado general de salud.

“¿Está el Papa fuera de peligro? No, el Papa no está fuera de peligro”, afirmó Alfieri, pero añadió: “Si se pregunta si está en peligro de morir en este momento, la respuesta sigue siendo no”.

Francisco declaróo que el papado es un cargo para toda la vida, pero también ha dejado abierta la posibilidad de renunciar, como lo hizo su predecesor Benedicto XVI.

A menudo ha bromeado sobre las intrigas que sus problemas de salud inevitablemente generan, especialmente entre aquellos que se oponen a sus intentos de reforma.

Después de someterse a una cirugía de colon en 2021, bromeó diciendo que “estaban preparando el cónclave”, la reunión de cardenales para elegir a un nuevo Papa tras una muerte o renuncia.

“Mucho respeto”. El cardenal italiano Gianfranco Ravasi dijo al Corriere el viernes que no descartaba la posibilidad de que Francisco renunciara. No obstante, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien dirige el poderoso Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, afirmó que no había escuchado maniobras particulares en esta ocasión.

“No veo un ambiente pre-cónclave, no veo más conversaciones sobre un posible sucesor que hace un año”, dijo Fernández, muy cercano a Francisco, a La Nación. “Hasta ahora percibo mucho respeto”, agregó.

El Papa mantiene una agenda laboral extenuante y, en septiembre, realizó una gira de doce días por la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, ha sufrido problemas de salud cada vez mayores, desde la cirugía de colon hasta una operación de hernia en 2023.

Además, tiene sobrepeso y sufre constantes dolores en caderas y rodillas, lo que le obliga a usar silla de ruedas la mayor parte del tiempo.