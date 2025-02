“El papa Francisco no está fuera de peligro”, dicen los médicos del Sumo Pontífice

Los médicos del papa Francisco, que está hospitalizado con neumonía, informaron ayer que el Sumo Pontífice no está fuera de peligro y tendrá que permanecer hospitalizado al menos una semana más.

El Sumo Pontífice, que ingresó el viernes pasado al nosocomio con dificultades respiratorias, ha mejorado ligeramente, lo que ha permitido a los médicos reducir gradualmente la cantidad de medicación que toma, dijo el médico del Papa, Sergio Alfieri.

“La pregunta es: ¿está el Papa fuera de peligro? No, el Papa no está fuera de peligro”, afirmó Alfieri en una conferencia de prensa en el Hospital Gemelli de Roma. Sin embargo, para la tranquilidad de los fieles, añadió: “Si luego se pregunta si está en peligro de morir en este momento, la respuesta sigue siendo no”.

Lo que comenzó como una bronquitis se convirtió en una doble neumonía. La noticia causó alarma y alimentó especulaciones sobre la capacidad de Francisco para continuar como jefe de los casi 1.400 millones de católicos del mundo. Alfieri dijo que “el riesgo real en estos casos es que los gérmenes pasen a la sangre”, lo que podría provocar sepsis: una afección potencialmente mortal.

El doctor Luigi Carbone dijo que el Papa, a quien le extirparon parte de uno de sus pulmones cuando era joven, ahora tiene una enfermedad pulmonar crónica y “es, por definición, un paciente frágil”.

“De buen humor”. Francisco, quien se aloja en una suite papal especial en el décimo piso del Hospital Gemelli, se mueve entre su cama, una silla y una capilla adyacente donde reza. Permanecerá en el hospital “al menos durante toda la próxima semana”, confirmó Alfieri. “Porque si lo enviamos a Santa Marta (su casa en el Vaticano), volverá a trabajar como antes”, avisó.

Cuando se le preguntó si el Papa está lo suficientemente bien como para dirigir la oración del Ángelus desde la ventana de su hospital este domingo, Alfieri respondió que “el Papa decidirá”.

“Esta mañana dije: ‘¡Buenos días, Santo Padre!’. Y él con una sonrisa respondió: ‘¡Buenos días, Santo Hijo!’”, contó Alfieri.

Especulaciones por la renuncia del Papa. Con la ausencia de Francisco en el Vaticano, surgen dudas sobre el futuro de un líder con un calendario exigente que se ha visto cada vez más plagado de problemas de salud en los últimos años. “Sé que algunos dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!”, bromeó Francisco con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuando lo visitó el jueves. El argentino no es ajeno a las conspiraciones y maquinaciones que sus problemas de salud inevitablemente provocan entre quienes desean que su hombre sea el próximo Papa. Después de someterse a una cirugía de colon en 2021, bromeó con un grupo de jesuitas diciendo: “Todavía estoy vivo. Aunque algunos me querían muerto”. “Estaban preparando el cónclave”, dijo, en referencia a la reunión de cardenales para elegir un nuevo Papa tras un fallecimiento o una dimisión.

Francisco es uno de los Papas más antiguos de la historia, y aunque ha dicho que el puesto es vitalicio, el Papa ha dejado la puerta abierta a renunciar como su predecesor Benedicto XVI.

El cardenal italiano Gianfranco Ravasi dijo ayer al Corriere della Sera que no descartaba la renuncia de Francisco. “El propio Francisco ha dicho que ya había firmado una carta de dimisión al comienzo de su pontificado”, afirmó.