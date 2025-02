Padre Claudio Caruso: "La salud del Papa no es broma"

El Vaticano continúa en alerta por el estado del papa Francisco, de 88 años, quien enfrenta un cuadro de salud delicado y permanece internado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el padre Claudio Caruso lamentó las “noticias tergiversadas” y las “burlas” sobre la enfermedad del Sumo Pontífice y aseguró que buscan “sembrar duda de que alguien que está cerca del Papa está pasando información”. “Acá no se trata de ser cristiano, sino de ser humano”, remarcó.

Claudio Caruso es sacerdote y periodista. Fue párroco del obispado de Zárate Campana, actualmente es presidente de Crónica Blanca Latina, una sociedad civil que se dedica a difundir las enseñanzas sociales de la iglesia.

El Papa Francisco tuvo otra buena noche y el Vaticano aguarda los resultados de su tratamiento

Leí preocupado un artículo suyo donde decía que la salud del papa Francisco no es broma, y escribió que mientras está internado en Roma, muchos aseguran “tener información de fuentes cercanas y hasta se burlaban de él”.

Soy cura, así que vamos a empezar por el Evangelio, como nos enseñó Francisco. El Evangelio de San Lucas dice: "Si del árbol verde hacen esto", refiriéndose a Jesús durante su vida pública, "¿qué nos van a hacer del árbol caído?". Convengamos que estos 12 años de pontificado de Francisco, algunos colegas se han especializado en difundir noticias tergiversadas, como mínimo, pero pasar a la burla sobre la enfermedad de un hombre de 88 años, que podría ser o es, de algún modo, mi abuelo, pasa a otra gravedad. Acá no se trata de ser cristiano, sino de ser humano. Y eso, verdaderamente, a los que tenemos una sensibilidad no religiosa, sino humana, y que queremos a Francisco, nos hiere la sensibilidad. Como vos sabrás, la sala de prensa del Vaticano está monitoreando todo lo que se escribe y todo lo que se dice, y causó pena que diésemos esa cuota de color en el mundo, un color triste.

Me gustaría compartir con la audiencia concretamente a qué caso se refiere. Tengo entendido que humoristas que imitaban al Papa aparecían en Radio Mitre informaciones de que hasta le habían dado la extremaunción. Las fuentes cercanas que tenían parecían directamente comunicarse con Dios porque sabían más que el propio Vaticano…

Es muy estrecho el círculo de personas que en este momento están rodeando al Papa en ese piso tres, que se ha transformado en un pequeño Vaticano. Son personas de máxima confianza. Yo comprendo también, ya que soy periodista, que la fuente nunca se dice, pero ese sembrar duda de que alguien que está cerca del Papa está pasando información busca dividir, y yo me permito dudar de la certeza de esas fuentes.

Radio Mitre ha tenido habitualmente ese toque humorístico, pero yo pienso que hay cosas que son bromas. Que alguien recomiende una criptomoneda puede ser broma, aunque cause un tremendo quebranto monetario, pero la salud de un Papa, de un hombre de 88 años, no es broma. La salud del Papa no es broma. Ese es el titular del artículo, que salió del corazón más que de la mano.

Estas son excepciones, porque en líneas generales lo que ha recibido el Papa son demostraciones de afecto, de cariño y un deseo de pronta recuperación intergeneracional.

Sí, totalmente. Sabés que el hospital Gemelli no es un hospital privado como los que conocemos aquí en Buenos Aires. Es un centro de salud pública en donde se atienden miles y miles de italianos y extranjeros cada día. El Papa está claramente en un piso especial donde se han atendido todos los Papas desde 1964 y tiene un reparto especial de oncología infantil que, como te imaginarás, el Papa ha visitado varias veces. Los niños de ahí son los que le han mandado un montón de dibujitos y de cartas. Esto es una excepción pero, como argentino, qué feo es que la excepción tenga que venir de la propia tierra.

"Recen por mí", la oración por el papa Francisco.

Se publicaron campañas en distintos medios de comunicación con la frase “Recen por mí” y la foto del Papa. Creo que también fue una excepción dentro de la Argentina.

Sí. El Papa se siente fortalecido y sabe. El tema espiritual y de la oración da fuerza, y al Papa le hace bien el cariño del pueblo de Dios, y le está llegando. Los secretarios y la gente que está alrededor de él no está para botonear exclusivas o primicias, está para hacerle llegar el cariño de tantos medios de comunicación y hasta del propio vicepresidente de Estados Unidos, que es católico, incluso después de la cartita que mandó el Papa a los obispos de Estados Unidos antes de internarse. Hasta el propio vicepresidente ha expresado su cercanía con el ordo amoris. En este momento, todo el mundo está unido tratando de cumplir lo que Francisco nos dio concretamente, que recemos por él.

