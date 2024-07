El presidente de Estados Unidos, Joe Biden volvió a quedar en medio de la polémica después de que involuntariamente se refiriera a sí mismo como "una mujer negra", lo que fue considerado como un nuevo "pifie" que deslizó nuevas sospechas sobre su ya cuestionado estado cognitivo.

El hecho ocurrió después de una entrevista en la radio donde cometió el desliz, propiciando llamados para que renuncie a su candidatura a la reelección el próximo 5 de noviembre.

"Por cierto, estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer negra... en servir con un presidente negro", dijo Biden, durante su conversación con WURD de Filadelfia. ("By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman... to serve with a black president", fueron las palabras exactas de Biden, en inglés).

Joe Biden buscará reelegir por otros 4 años en las elecciones del 5 de noviembre.

Biden probablemente quiso hacer referencia a su tiempo como vicepresidente de Barack Obama, pero este desliz fue interpretado como una "confusión" por parte del presidente, quien pareció mezclar su propio historial con el de Kamala Harris, la primera mujer negra en ocupar el cargo de vicepresidenta en Estados Unidos.

Además, hizo referencia a Ketanji Brown-Jackson como la primera jueza negra nombrada por él para la Corte Suprema en 2022. "Orgulloso de ser parte de la primera mujer negra en la Corte Suprema", dijo.

Este nuevo pifie del presidente estadounidense (o como le dicen en inglés, gaffe), fue ampliamente cubierto por varios medios de comunicación, incluyendo el New York Times, que subrayó la repercusión mediática y política de sus declaraciones.

"El punto del absurdo": la respuesta de la Casa Blanca al revuelo por la frase de Biden

En respuesta a la controversia, el portavoz Anmar Moussa defendió las palabras de Biden, argumentando que "estaba claro lo que quiso decir el presidente Biden cuando habló de su récord histórico, incluido un número récord de nombramientos para el tribunal federal". El vocero también criticó la cobertura mediática, afirmando que "esto no es noticia y los medios de comunicación han superado el punto del absurdo".

"Esto es absurdo. Estaba muy claro lo que quería decir el presidente. Esto se consideraría un patrón de habla perfectamente normal para cualquier otra persona en Estados Unidos y ciertamente ha sido normal para Joe Biden durante toda su carrera", dijo Moussa en X, citando un artículo periodístico.

Durante la entrevista con WURD, Biden también abordó su reciente desempeño en un debate presidencial con Donald Trump, considerada "catastrófica" por los olvidos, trabas, frases incomprensibles o respuestas difusas que fueron aprovechadas por su rival para exponer su mayor obstáculo a la reelección: su estado cognitivo.

Joe Biden intenta recomponer su imagen después del debate con Donald Trump.

"Tuve un mal debate. Pero 90 minutos en el escenario no borran lo que he hecho durante tres años y medio", reconoció Biden. El presidente tiene programada una entrevista adicional con ABC News en Wisconsin para el viernes, así como la celebración de las festividades del 4 de julio en la Casa Blanca.

Más allá de la aclaración oficial, el incidente aumentó la presión sobre Biden y el partido demócrata, con llamados crecientes para que renuncie a su candidatura presidencial en vista de su desempeño en el último debate. A medida que se acercan las elecciones y se intensifica el escrutinio público, el futuro político de Biden parece estar en juego, marcado por este controvertido episodio y las reacciones que suscitó tanto dentro como fuera de su base de apoyo.

Dudas en el partido demócrata sobre la candidatura de Biden

Joe Biden continúa luchando por mantener viva su campaña electoral a un segundo mandato a pesar de que la presión sobre su candidatura aumentó significativamente después del debate. "Nadie me está apartando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", afirmó el veterano demócrata según medios locales.

Sin embargo, las presiones internas quedaron en evidencia con algunos referentes del partido empezaron cuestionar la candidatura de Biden. Este viernes, la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, instó al presidente a "evaluar cuidadosamente" su candidatura a la reelección.

"En los próximos días le exhorto a que escuche al pueblo estadounidense y evalúe cuidadosamente si sigue siendo nuestra mejor esperanza para derrotar a Donald Trump", escribió Healey en un comunicado, dos días después de que Biden se reuniera con un grupo de gobernadores afines.

De esta forma, la mandataria estatal se sumó a otras voces del partido que dudan que sea la mejor opción contra el republicano Donald Trump en las elecciones, como Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes y figura central del partido demócrata, o el congresista de Texas, Lloyd Doggett.

CD / Gi