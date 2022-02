El presidente ucraniano Volodimir Zelenski comparó a Putin con Hitler

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comparó la invasión rusa contra su país con las acciones de la "Alemania nazi" la Segunda Guerra Mundial por su forma “cobarde y suicida”. Además, pidió a los ciudadanos rusos que salgan a las calles para pedir por el cese al ataque bélico.

"Rusia atacó a Ucrania de una forma cobarde y suicida, como lo hizo durante la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial", declaró el presidente ucraniano una comparecencia trasmitida por Facebook.

Paralelamente la cuenta oficial de Twitter del país publicó una caricatura que compara al jefe de Estado ruso con Adolf Hitler. “Esto no es un ‘meme’, sino nuestra y vuestra realidad ahora mismo”, advierte el gobierno de Kiev, vinculando la actualidad con la Segunda Guerra Mundial.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.