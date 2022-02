El pedido de un diplomático ucraniano a su par ruso en la ONU: “Llame a Putin y pare la agresión”

Alta tensión entre Rusia y Ucrania: “No hay purgatorio para los crímenes de guerra, se va directo al infierno”

Luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la invasión definitiva a Ucrania esta madrugada, los embajadores ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se cruzaron en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. El representante del Kremlin aseguró que su posición está en contra de un "régimen en Kiev" y su par ucraniano le espetó que quienes cometen crímenes de guerra "van al infierno".

“Quien interfiera con la operación en Ucrania pagará las consecuencias”, dijo Putin al anunciar el avance sobre Ucrania, marcando el inicio definitivo del conflicto bélico en Donbass, en el este ucraniano.

En un escenario mundial de alta tensión, la vía diplomática de ambos países tampoco baja el tono y este madrugada, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, y su par de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, colisionaron discursivamente.

“Es muy tarde para hablar de un escalamiento en el conflicto”, dijo Kyslytsya, previo a levantar su celular y apuntarle directamente al diplomático ruso. “El presidente ruso declaró la guerra. ¿Debo reproducir el video?’”, interpeló.

Al igual que el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, que pidió al Kremlin escuchar la voz de la razón, Kyslytsya le pidió a los presentes en el Consejo de Seguridad “hacer todo lo posible para frenar la guerra”.

Similar a las declaraciones de Putin, que habló de comenzar una "operación militar" y no mencionó la palabra guerra, su representante ante la ONU repitió el mismo argumento. “Llame a Putin y pare la agresión”, lo apuró el ucraniano. La respuesta rusa no se hizo esperar: “Nosotros no somos agresivos contra los ucranianos, sino en realidad contra un régimen que está en el poder en Kiev”, respondió Nebenzya.

El diplomático ucraniano fue contundente: “No hay purgatorio para los crímenes de guerra, se va directo al infierno”.

El representante ruso culpó a Ucrania por el conflicto

Antes del descargo de su par de Ucrania, Vasily Nebenzya, dijo que hubo provocaciones desde Kiev contra las regiones Lugansk and Donetsk, las regiones que Putin reconoció como repúblicas independientes esta semana y marcaron el primer avance real de Rusia sobre el este ucraniano.

“No sorprende que el sufrimiento de las personas en Donetsk no llame la atención de las potencias occidentales”, dijo el diplomático ruso, que además agregó que el Poder Ejecutivo encabezado por Zelenski fomenta el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

También dijo que lo que sucede actualmente es “un juego político para debilitar a Rusia” que comenzó con el conflicto de Crimea en 2014 y apuntó directamente a Kiev: “La situación actual es responsabilidad de Ucrania que saboteó durante años sus obligaciones”, dijo.

Plegado al discurso del Kremlin, manifestó que los planes rusos no consisten en ocupar Ucrania, sino en cuidar a las comunidades prorrusas en los territorios de ese país.

