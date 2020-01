Evo Morales no suelta la política y busca ser candidato a diputado en el exilio

El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien se encuentra refugiado en Argentina, busca lanzarse como candidato a senador o diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para las próximas elecciones del 3 de mayo, según informó la agencia Associated Press (AP), que cita a un funcionario de la Cancillería que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa.

Según la AP, Evo Morales hizo llegar un poder legal a su ex vice ministro de Seguridad, Wilfredo Chávez, y a su antigua jefa de gabinete, Patricia Hermosa. El documento, tramitado en el municipio de La Matanza, según AP, permitiría que los funcionarios inscriban al expresidente para participar en la contienda a solo cinco días de que cierren las listas de postulantes en el Tribunal Supremo Electoral.

"Él [Morales] no tiene ninguna sentencia y el fraude en las pasadas elecciones fue ocasionado por autoridades del pasado Tribunal Supremo Electoral, por eso las cambiamos'', aseguró al respecto Omar Aguilar, senador por el MAS. Explicó, además, que es el Tribunal actual el que deberá definir si Morales cumple o no con los requisitos, porque según el reglamento para las elecciones del 3 de mayo, el candidato debe estar registrado en el censo electoral, no tener cargos penales y tampoco sentencias condenatorias en materia penal.

Con las elecciones presidenciales del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en la que se encuentra inmersa. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales y con las fuerzas de seguridad.

La situación generó gran revuelo después de que el documento se filtrase en las redes sociales. El diputado opositor Gonzalo Barrientos dijo que con este paso Morales busca conseguir inmunidad ante las denuncias que tiene: sobre él pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana por los cargos de sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones del 20 de octubre en el país. No obstante, no hay sentencia sobre ninguno de estos delitos.

El propio Morales, por su parte, rechaza las acusaciones y afirma que está siendo objeto de una persecución política.Morales dimitió el 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre y estallara una serie de protestas que dejaron 30 muertos y decenas de heridos. El MAS y sus opositores alcanzaron un acuerdo en el Congreso para celebrar otras elecciones presidenciales, si bien vetaron a Morales y a su exvicepresidente, Álvaro García Linera, como candidatos.

El candidato presidencial del MAS nombrado por Morales es el exministro de Economía, Luis Arce, quien regresó a Bolivia el pasado martes para lanzar su campaña electoral. Al igual que otros ex ministros, el antiguo titular de Economía huyó a México tras la dimisión de Morales. En su caso, estaba como asilado político. Al regresar, la Justicia boliviana lo citó para declarar en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena. En respuesta, el expresidente dijo que "en Bolivia sigue la persecución política y judicial".

