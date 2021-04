Elecciones en Ecuador: Guillermo Lasso venció a Andrés Arauz y es el nuevo presidente electo

La jornada de balotaje presidencial en Ecuador, entre el economista socialista Andrés Arauz y el exbanquero de centro-derecha Guillermo Lasso, culminó en las últimas horas con la victoria del líder del Movimiento Creo.

Con más del 98% de las mesas escrutadas, Lasso se proclamó presidente con el 52.49% (4.432.792 votos)​, mientras que Arauz alcanzó el 47.51% (4.011.724 votos), de acuerdo a los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos", dijo Lasso. Su victoria fue reconocida, a su vez, por Arauz: "Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido hoy y le demostraré nuestras convicciones democráticas"

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, habla con su seguidores después de obtener el triunfo en los resultados preliminares.

El expresidente Rafael Correa expresaba a través de Twitter: “'No es un final sino un comienzo' ha dicho Andres. Gracias a todos por su apoyo. Sinceramente creíamos que ganábamos, pero nuestras proyecciones eran erradas.

Acto seguido, le deseó "suerte a Guillermo Lasso" y anticipó que "su éxito será el de Ecuador". "Solo le pido que cese el lawfare, que destruye vidas y familias", concluyó el mandatario que supo estar al mando del país entre 2007 y 2017.

Arauz, de 36 años y delfín de Correa ganó la primera vuelta del 7 de febrero con 32,72% de los votos frente a 19,74% de Lasso, un quien logró ser electo tras su tercer intento por acceder a la presidencia.

La votación concluyó en la tarde de este domingo 11 de abril a las 17 hora local (22H00 GMT), tras diez horas de votación. Las elecciones, que tuvieron lugar en medio de la pandemia de COVID-19, transcurrieron sin inconvenientes.

"El ingreso de los electores a los recintos de votación es fluido y no se ha generado aglomeración de personas", informó el organismo en un comunicado previo al cierre de urnas, consignó AFP.

13,1 millones de los 17,4 millones de habitantes de Ecuador estaban habilitados para elegir al sucesor del actual jefe de Estado, Lenín Moreno, quien terminará su mandato de cuatro años el próximo 24 de mayo.

El voto de Lenín Moreno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ejerció hoy domingo su derecho al voto para elegir a su sucesor en un recinto electoral de la zona norte de la ciudad de Quito, acompañado de varios ministros de su gabinete.

"He ejercido (...) mi derecho y obligación de elegir", dijo el presidente, al tiempo que destacó que su gobierno no ha intervenido en el actual proceso electoral. "Hemos tenido mucho cuidado y mucha decencia en el accionar político, en el momento en que no hemos intervenido (...) así como no lo hicimos tampoco en las elecciones pasadas", afirmó Moreno, con relación a la jornada del 7 de febrero anterior, cuando se realizó la primera vuelta electoral.

Moreno sucedió en el poder a Correa, y después ambos rompieron por diferencias políticas, que a su vez provocaron una crisis interna del oficialista movimiento Alianza País (izquierda), en el poder desde hace 14 años.

Ecuador "protestó" ante el embajador de Argentina por dichos de Alberto Fernández sobre Lenín Moreno

El presidente pidió también estar "atentos" al final de la jornada electoral, afirmó que el gobierno como garante del proceso no permitiría "ningún tipo de desmán" y que será una transición “ordenada y pacífica”.

"Únicamente habrá el respeto al resultado de las elecciones y por supuesto una transición lo más ordenada, lo más pacífica, a la nueva persona que sea elegido presidente por parte del voto de los ecuatorianos", aseguró.

En febrero pasado, Moreno creó un comité de transición para brindar "información integral y oportuna" de la administración pública al nuevo gobierno que resulte electo en los comicios de hoy.

El comité cuenta con asesoramiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la sistematización de la información que se considera esencial.

