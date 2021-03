Ecuador llamó a consultas a su embajador en Argentina, Juan José Vásconez, para realizar un "análisis exhaustivo de las relaciones", anunció el miércoles la cancillería ecuatoriana.

Dicho llamado estuvo motivado por los dichos del presidente Alberto Fernández contra su par Lenín Moreno. Durante una entrevista en C5N, y tras haber sido consultado sobre un posible distanciamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández respondió: "Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen".

"Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", agregó a continuación. De esta manera, el gobierno ecuatoriano procedió a rechazar enfáticamente dichas expresiones, las cuales consideró "una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado".

En su carta de protesta, dirigida a la cancillería argentina a través de Vásconez, Ecuador indicó que "no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente".

Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, mantiene una fuerte pugna con el exmandatario, quien gobernó el país entre 2007 y 2017 y es aliado de Kirchner. El presidente ecuatoriano califica a Correa de traidor y sus profundas diferencias hundieron en una crisis al oficialismo, en el poder desde hace 14 años.

El expresidente, quien vive en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción y también enfrenta un juicio por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

En el gobierno de Moreno ya se registró un impasse con Argentina. En octubre de 2017, Ecuador expresó su "rechazo y disgusto" por las expresiones consideradas ofensivas del entonces embajador argentino en Quito, Luis Alfredo Juez, en contra de los ecuatorianos.

Juez dijo en una ocasión que se cambió de ropa para evitar comentarios de que "soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos", con lo que se refería a comunidades indígenas del país.

