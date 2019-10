Elecciones en Uruguay: qué dijeron los dos candidatos al confirmarse la segunda vuelta

El candidato oficialista en las elecciones presidenciales de Uruguay, Daniel Martínez, celebró que el Frente Amplio aún es "la fuerza más importante" del país y asumió el "desafío" de repetir la victoria de esta noche en una segunda vuelta. Su contrincante, Luis Lacalle Pou, dijo por su parte que su formación, el Partido Nacional, no hace campaña "para ganar las elecciones sino para cambiar el país".

"La fuerza más importante de Uruguay se llama Frente Amplio. Esta es una apuesta a las certezas, a la estabilidad, a los cambios graduales, no una a los ajustes con un destino de incertidumbre", destacó Martínez. El candidato progresista dio las gracias a quienes confiaron en el Frente Amplio y les prometió "redoblar el trabajo". Estos resultados, dijo, "nos reafirma en esta lucha y seguiremos adelante".

"Asumo el desafío y se abre una nueva etapa", declaró, indicando que a partir de ahora se adentra en "el camino del diálogo" para "hablar con todos los actores y saber sus puntos de vista". Además, Martínez felicitó a Lacalle Pou, del Partido Nacional, y "a todos aquellos que hicieron de esta fiesta democrática una fiesta en paz".

Martínez obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones uruguayas de este domingo, pero no con la ventaja suficiente como para evitar una segunda vuelta en la que se enfrentará el próximo 24 de noviembre a Lacalle Pou, un resultado que ya auguraban las encuestas. De cara a este balotaje, el candidato Ernesto Talvi (Partido Colorado) manifestó su apoyo público a dicho candidato.

Uruguay elegirá su presidente en un balotaje con pronóstico reservado para el oficialismo

"Eso puede tener ajustes pero está basado en la coherencia y en la verdad. Nos gusta mirar a los ojos a los uruguayos y decirle la verdad, que con nosotros no se van a llevar sorpresa. No queremos hablar mal de los demás, nunca han escuchado un insulto para nadie y miren que la sangre me corre por las venas", dijo Martínez.

No obstante, sostuvo que "si queremos gobernar para todo el país primero tenemos que respetarlo. Para eso hay que discutir, ser firme en la crítica pero no pasar esa frontera que no tiene retorno. Y en Uruguay se va a instalar la tolerancia. La verdad entendida como la diversidad, y la diversidad está sostenida en la libertad y la tolerancia".

Lacalle Pou dijo a sus seguidores que el "Frente Amplio queda aislado y del otro lado se abre la posibilidad de un acuerdo". En este sentido, saludó a Martínez diciendo que quiere "tener palabras de futuros acuerdos, de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad". "El gobierno que viene no es del Partido Nacional, es multicolor encabezado por el Partido Nacional", aseguró.

Agradeciendo especialmente al candidato Ernesto Talvi y al Partido Colorado su intención de avanzar hacia un acuerdo "multicolor", dijo: "Uruguay dio una señal que hay que interpretarla de manera rápida, los que conocemos al país, los que la conocemos cuáles son sus desvelos, tristezas y esperanzas”. “El mensaje es de una alternancia plural no es de un partido solo, es de un país con responsabilidades de muchos", afirmó.

D.S.