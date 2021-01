Bolsonaro-Scioli: una cita decisiva

Noticias Relacionadas Bolsonaro recibió a Scioli y garantizó la compra de trigo argentino

En un gesto inusual, Jair Bolsonaro recibió hoy al embajador argentino Daniel Scioli, en una audiencia no prevista en la agenda presidencial. Primero lo felicitó por el aniversario (el diplomático cumple hoy 64 años) y luego conversó con él durante 30 minutos. “Todo fue en términos muy cordiales y alentadores para la relación bilateral” relató Scioli al salir del encuentro, en una entrevista exclusiva con esta periodista. Confirmó también que, en el Palacio del Planalto, recibió garantías de que no habrá dificultades con las exportaciones de trigo de Argentina al mercado brasileño.

El origen de la incertidumbre fue un decreto del gobierno brasileño, del 1º de enero de este año, que libera la importación de 750 mil toneladas del cereal desde mercados extra Mercosur, particularmente Estados Unidos y Canadá. Medidas de ese tipo solían ser provisorias y utilizadas por los molinos brasileños cuando había problemas de abastecimiento desde la Argentina. Ahora se convirtió en permanente, pero según indicaron las autoridades brasileñas fue para cumplir un compromiso adoptado en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio, aceptada por el propio bloque regional.

Los envíos de trigo argentino no se verán afectadas por la resolución del gobierno brasileño

Precisamente esta mañana el argentino Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, se vio con el nuevo jefe de la misión diplomática de Brasil en Buenos Aires: el embajador Reinaldo José de Almeida Salgado. En esa cita se ratificó que los envíos de trigo argentino no se verán afectadas por la resolución del gobierno brasileño.

El convite a Scioli permitió, también, que se avanzara en el proyecto de realización de un mega encuentro empresarial de los dos países. Scioli confirmó que “en breve” habrá una visita del ministro de Asuntos Estratégicos, almirante Flavio Viana Rocha, a la Argentina. El funcionario es amigo personal del presidente brasileño.

—¿Cómo ocurrió el encuentro con Bolsonaro?

Daniel Scioli: Yo estaba reunido con el almirante Flavio Viana Rocha, el ministro de Asuntos Estratégicos. Vino entonces el jefe de Ceremonial del Palacio del Planalto y me dijo: “El presidente lo quiere saludar con motivo de su cumpleaños”. Fue absolutamente espontáneo Eleonora; al punto que me regaló una botella de cachaça, que en el momento mandó a buscar.

—¿Cuánto duró la reunión?

—Duró media hora, bastante más de lo que imaginaba. Incluso después del saludo me apronté para dejar el despacho; pero el presidente Bolsonaro me pidió: “Por favor, quédese”. Y así charlamos de muchos temas, en términos muy cordiales y alentadores para la relación bilateral. Me dijo: “Somos hermanos, tenemos que integrarnos, profundizar la integración”. Y luego me comentó: “Fue muy buena la charla que tuvimos con Alberto Fernández”.

—Hubo algunas situaciones que generaron la sensación de más distancia entre ambos socios. En particular, fue duro su comunicado a través de Twitter sobre el conflicto del trigo.

—Ocurre que la esencia de mi trabajo es defender los intereses argentinos; claro que en el marco de encontrar una solución equilibrada. No se trata de provocar situaciones enojosas sino de defender, como es en este caso, el principal producto de exportación de la Argentina a Brasil: el trigo. Este cereal representa el 15% del total de las ventas al mercado brasileño.

—¿Por la medida adoptada por el gobierno brasileño despertó tantas suspicacias?

—Es que esa decisión se transformó de excepcional en permanente, a partir del 1º de enero de este año. Con esto Brasil concretó una decisión que tenía pendiente con la Organización Mundial del Comercio, por un compromiso asumido en ese marco multilateral. Y lo importante es que las exportaciones argentinas de trigo no se verán afectadas por esa medida.

Hablamos de la integración, y de una gran cumbre bilateral de empresarios que haremos en San Pablo

—¿Pero se mantendría las preferencias de importación para el trigo de Argentina?

—Así me lo dijo el presidente de Abitrigo (la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo), el embajador Rubens Barbosa, al señalar que Brasil está en condiciones de comprar todo el trigo que tenga disponible la Argentina. Esto da previsibilidad, certidumbre y garantías.

—¿Qué otros temas fueron abordados con el presidente Bolsonaro?

—Específicamente, hablamos de la integración, y de una gran cumbre bilateral de empresarios que haremos en San Pablo. Desde luego que eso va a depender de la evolución de la pandemia. Con la iniciativa concuerdan Bolsonaro y el presidente Fernández. Y a la brevedad, tendremos la visita a Buenos Aires del ministro de Asuntos Estratégicos Flavio Viana Rocha.

*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.