Elon Musk estaría creando una "legión de descendientes" secreta, según Wall Street Journal

El multimillonario Elon Musk reaccionó con desprecio tras la publicación de un extenso artículo en The Wall Street Journal (WSJ), que lo acusa de estar creando una "legión" secreta de descendientes mediante el pago de grandes sumas de dinero a mujeres subrogantes. El dueño de Tesla y Space X no solo negó las afirmaciones sino que comparó al reconocido medio estadounidense con un tabloide.

El informe periodístico, que fue publicado esta semana, profundiza en las afirmaciones de una influencer conservadora, quien asegura que Musk le ofreció 15 millones de dólares para mantener en silencio su paternidad sobre un hijo que ella dio a luz en febrero del año pasado.

Además, la investigación indagó sobre otros aspectos turbios del funcionario encargado de aplicar la motosierra de Donald Trump en Estados Unidos. Según el informe, estaría creando una "comunidad cerrada" en Texas, donde se especula que podrían vivir tanto las madres como sus incontables hijos.

El informe del WSJ sugiere que Musk estaría tratando de formar una gran descendencia en respuesta a lo que considera un "colapso poblacional inminente". El artículo plantea que, además de sus 14 hijos conocidos con cuatro mujeres, Musk estaría involucrado en un "drama de harén" al gestionar una serie de acuerdos clandestinos con diferentes mujeres para aumentar su prole.

"La legión de descendientes" de Elon Musk

En el centro de la investigación estuvo el testimonio de la influencer Ashley St. Clair, de 26 años, quien detalla en el artículo cómo Musk la reclutó a través de su red social X (ex Twitter) para participar en este plan secreto.

Según St. Clair, Musk le ofreció 15 millones de dólares y 100.000 dólares mensuales a cambio de su silencio sobre la paternidad de su hijo, que nació en febrero de 2024. St. Clair asegura que el acuerdo está en vigor con otras mujeres, y que el multimillonario utiliza tácticas similares para gestionar su "legión" de descendientes.

Elon Musk

El artículo describe cómo Musk y St. Clair se conocieron en 2023, cuando el multimillonario la invitó a visitar sus oficinas en San Francisco. Luego de varios encuentros, Musk supuestamente la invitó a un viaje en su avión privado a Rhode Island para visitar a uno de sus hijos. Durante este tiempo, Musk habría hablado abiertamente sobre su deseo de tener hijos con St. Clair, incluso diciéndole que "eligiera un nombre" para su hijo después de su primera relación sexual.

La mujer relata que, antes de dar a luz, le pidió a Musk que se realizara una prueba de paternidad para confirmar que él era el padre de su hijo. La respuesta de Musk "fue negativa", lo que la llevó a contactar a Jared Birchall, un asesor cercano de Musk, quien trató de persuadirla para que aceptara un acuerdo de confidencialidad. Birchall, continúa, le explicó que recurrir a la vía legal "siempre conduce a un peor resultado para la mujer".

A pesar de la oferta económica, St. Clair rechazó los términos del acuerdo, ya que le exigían mantener en secreto la paternidad de Musk, a cambio de una cantidad sustancial de dinero. Además, el acuerdo prohibiría a St. Clair hablar negativamente sobre Musk. En su lugar, Musk y su intermediario, Birchall, insistieron en que el niño no debía ser mencionado en el certificado de nacimiento, una solicitud que la mujer cumplió.

La "comunidad cerrada" de Musk en Texas

El artículo de WSJ también revela que Musk se esfuerza por establecer una comunidad privada en Austin, Texas, donde se estima que vive con varias mujeres y sus hijos. St. Clair describe este lugar como un "complejo" donde Musk forma parte de una "legión de niños", una especie de comunidad cerrada con aires de culto, en la que las madres, como la ejecutiva de Neuralink Shivon Zilis, supuestamente desempeñan un papel estabilizador.

De esta información también dio cuenta la influencer y madre de uno de los hijos de Elon Musk. St. Clair afirmó que, a pesar de que Musk "va y viene" a su antojo, las mujeres y los niños en el complejo viven bajo su influencia. Indicó además que Grimes, la madre de tres de los hijos de Musk, supuestamente rechazó la solicitud de unirse a esta comunidad.

St. Clair también ha revelado que Musk sigue buscando nuevas madres para su prole, incluyendo a Tiffany Fong, una periodista de criptomonedas de 30 años, quien negó las afirmaciones de que estuviera embarazada del hijo de Musk.

La respuesta de Elon Musk

En respuesta, Musk no tardó en atacar al diario, comparándolo con el conocido tabloide TMZ y calificando sus reportes de "basura". En un mensaje publicado en sus redes sociales, Musk escribió simplemente: "TMZ >> WSJ", haciendo evidente su desdén hacia la publicación.

Esta no es la primera vez que Musk critica al reconocido medio . En enero, ya había tildado a The Wall Street Journal de "basura", luego de un artículo que abordaba su presunto consumo de drogas y los problemas que esto podría estar causando en la gestión de sus empresas.

Con respecto a su vínculo con la mujer, Musk, por su parte, ha evitado un enfrentamiento directo con St. Clair en las redes sociales, aunque sí respondió a las afirmaciones de paternidad que ella hizo públicamente. En una publicación en X, Musk explicó que no sabía si el niño era suyo o no, pero que no se oponía a someterse a una prueba de paternidad. También afirmó que le había dado a St. Clair 2,5 millones de dólares y que enviaba una manutención anual de 500.000 dólares para su hijo.

St. Clair, por su parte, no tardó en responder, acusando a Musk de ser un "hombre-niño petulante" que necesita asumir la responsabilidad de sus acciones. Además, hizo referencia a la reciente acción legal de Musk, que intentó silenciarla mientras, según ella, utiliza sus redes sociales para difundir mensajes despectivos sobre ella y su hijo.

Más allá de las repercusiones del informe, la relación de Musk con sus hijos y exparejas fue objeto de controversia durante años. En su primer matrimonio con Justine Wilson, tuvo seis hijos, uno de los cuales murió a los pocos meses debido al síndrome de muerte súbita del lactante. Posteriormente, Musk mantuvo relaciones con otras mujeres, incluyendo a la cantante Grimes, con quien tiene tres hijos. La custodia de estos hijos fue motivo de una batalla legal, que finalmente se resolvió en agosto de 2024, cuando Musk y Grimes acordaron alternar semanas con los chicos.

