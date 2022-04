Elon Musk quiere que Twitter "sea mejor que nunca" y que sus "peores críticos" la sigan usando

Elon Musk compró la red social Twitter por 44.000 millones de dólares, y poco después de confirmarse la noticia dijo en un comunicado que quiere que la plataforma “sea mejor que nunca”, y que apunta a mejorarla con nuevas funciones, con el foco en la libertad de expresión.

"La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten", sostuvo Musk en el comunicado en que se anuncia la compra de la red social.

El dueño de Tesla y SpaceX expresó: “Quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos".

Elon Musk hizo la compra de su vida y se quedó con Twitter por US$ 44.000 millones

Twitter, dijo, “tiene un enorme potencial”. “Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo", sumó.

Poco antes del anuncio, Musk había publicado en esa red social: "Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que la libertad de expresión significa".

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means