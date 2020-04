Noticias Relacionadas Coronavirus: España arde por la exposición de féretros en un diario

El balance diario de fallecidos en España a causa del coronavirus se redujo este jueves 9 de abril tras dos días consecutivos al alza, aunque la cifra total de decesos desde el comienzo del brote alcanzó los 15.238, según el reporte del Ministerio de Sanidad. De acuerdo con este balance, el país registró 683 fallecimientos en las últimas 24 horas, contra 757 el día anterior.

Los nuevos contagios también se redujeron, con un total de 152.446 casos diagnosticados, pero aún presentan números superiores a la cifra diaria de recuperados, con un cómputo global de 52.165 personas. Las autoridades sanitarias destacaron hace días que España ya superó el pico de contagios, por lo que exigieron a la población mantener el respeto a las medidas de distanciamiento social para poder "aplanar la curva" de la epidemia.

"Nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia", indicó el presidente español, Pedro Sánchez, durante un debate en el Congreso para prorrogar el confinamiento de la población hasta finales de abril.

Coronavirus en España: hubo 757 fallecidos y 6.180 nuevos casos en 24 horas

El principal espacio de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), exige que se presente todo el gabinete que encabeza el socialista para brindar detalles de sus decisiones en el marco de la emergencia sanitaria. "A pesar del dolor y el sacrificio, las medidas de aislamiento están funcionando; el esfuerzo colectivo ha salvado vidas y nos ha dado tiempo para preparar al sistema sanitario", argumentó la vocera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La funcionaria aseguró, además, que se está "consiguiendo estabilizar la epidemia en términos sanitarios" y pidió al PP que apoye la prórroga y también contribuya a la "recuperación". España atraviesa su cuarta semana de confinamiento bajo estado de alarma por el coronavirus, con la expectativa de que el gobierno aporte detalles de su estrategia para salir de la actual situación de crisis que mantiene encerrada a la población.

El gobierno ya anticipó que trabaja con el objetivo de ampliar cada vez más los test rápidos y los PCR -estándar, más lentos pero también más seguros-, y que también está elaborando un estudio de prevalencia para saber cómo circula el virus en la población. En cuanto a los test rápidos de anticuerpos, Sierra reiteró que "se van a utilizar principalmente en hospitales, otros centros sanitarios y residencias de ancianos, que son los en lugares donde hay cierta prevalencia".

DR/FF