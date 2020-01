Bernie Sanders y Elizabeth Warren se cruzaron tras un debate por una acusación sexista

Pese a la fuerte tensión en Medio Oriente, en Estados Unidos la atención está puesta en las elecciones generales de este año. El pasado martes 14 de enero los seis candidatos presidenciales demócratas realizaron un debate final previo a los comités electorales en el estado de Iowa. Sin embargo, uno de los momentos más destacados del encuentro fue un cruce que se produjo una vez terminado el debate: los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren se reprocharon mutuamente por una supuesta declaración sexista del primero respecto a si una mujer puede ganar los comicios.

La disputa entre dos de los abanderados más progresistas de la campaña primaria se desarrolló en los momentos posteriores al final del debate, cuando la mayoría de los seis candidatos se dieron la mano cordialmente después del foro. En el escenario, Warren se negó a saludar a Sanders y lo encaró.

En vivo por la cadena CNN se mostró como en el escenario ambos candidatos presidenciales protagonizaron un breve pero acalorado intercambio. El audio en aquel momento estaba cerrado, por lo que no se supo qué se habían dicho más allá de que se los veía muy tensos.

Sin embargo, el misterio duró poco. Las grabaciones de audio recuperadas por la cadena estadounidense de televisión revelaron que al término del debate los reproches que se habían hecho al aire continuaron y hasta subieron de tono. El diálogo fue:

-Warren: Creo que me llamaste mentirosa en la televisión nacional.

-Sanders: ¿Qué?.

-Warren: Creo que me llamaste mentirosa en la televisión nacional.

-Sanders: Sabés, no lo hagamos ahora. Si querés tener esa discusión, tendremos esa discusión.

-Warren: En cualquier momento.

-Sanders: Me llamaste mentiroso. Me dijiste… Está bien, no lo hagamos ahora.

¿Puede una mujer ganar la presidencia?

Durante meses, Sanders y Warren se enfrentaron pacíficamente por el derecho de agitar la bandera progresiva de la campaña. Pero su pacto de no agresión se deshizo en los últimos días, cuando la senadora respaldó un informe que indicó que su par en la Cámara alta le dijo en privado que creía que una mujer no podía derrotar al actual mandatario, Donald Trump.

"No lo dije", negó insistentemente Sanders en el debate. "Cualquiera que me conozca sabe que es inconcebible que diga que una mujer no podría ser presidenta de los Estados Unidos.", manifestó el legislador de 78 años.

Por su parte, Warren expresó durante su intervención en el debate: "Miren a los hombres en esta etapa: han perdido 10 elecciones en conjunto". "Las únicas personas en el escenario que ganaron todas las elecciones en las que han estado son las mujeres", remarcó.

B.D.N./F.F.