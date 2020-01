¿Puede una mujer ganar la presidencia?

Ramesh Ponnuru

La senadora Elizabeth Warren dice que, en una reunión privada en 2018, el senador Bernie Sanders le dijo que una mujer no podría ganar las elecciones presidenciales de 2020. Él niega haberlo dicho. Tengo seis preguntas.

¿Quién dice la verdad? La historia de Warren es convincente; pero ahora tiene un largo historial de mentiras y cuentos: negó que sus hijos fueran a una escuela privada cuando, en realidad, uno de ellos sí lo hizo; tergiversó su ascendencia; dijo, ridículamente, que los demócratas le habían advertido que ningún demócrata podría ganar una elección para el Senado en… Massachusetts. Entre ambos, diría que Sanders es el más creíble.

¿Puede una mujer ganar en 2020? Pero tal vez Warren dice la verdad: ¿fue correcto lo que supuestamente dijo Sanders? La aseveración no puede ser verdad en el fuerte tono que lo expresó Warren. En las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones más de votos que Donald Trump, y si tan solo 80.000 de ellos hubieran estado en los lugares correctos, Clinton habría ganado el Colegio Electoral. Los índices de aprobación de Trump nunca han sido altos; entonces, la verdadera pregunta es:

En igualdad de condiciones, ¿tendría una candidata menores probabilidades de ganar las elecciones generales? Nunca antes nadie ha considerado impactante o inaceptable decirlo. Después de las elecciones de 2016, varios partidarios de Clinton, decepcionados, culparon al sexismo por el resultado. La propia Clinton dijo que "la misoginia y el sexismo" habían contribuido a su derrota. Sin embargo, como señaló el año pasado Christine Rosen en la revista Commentary, algunos estudios han sugerido que votantes y periodistas generalmente tratan a candidatos y candidatas de la misma manera.

Si una candidata tuviera menos posibilidades de ganar, ¿es esa una buena razón para que los demócratas eviten presentar a una mujer? La idea de ceder ante el sexismo arraigado de los votantes saca de quicio a muchos demócratas; pero si es cierto que los votantes son más reticentes a una candidata, los demócratas que están realmente alarmados por Trump tendrían que tener en cuenta ese hecho. David Remnick, editor de The New Yorker, dijo hace unas semanas que la destitución de Trump de su cargo era necesaria para "el futuro de la Tierra". Sería lógico que los progresistas que están de acuerdo con él eligieran una opción diferente para formar una honorable oposición contra el sexismo. De hecho, sería ilógico no hacerlo. Casi con certeza, esta historia debe haberla originado algún simpatizante de Warren que quería hacer que Sanders se viera mal, y en algunas ocasiones Sanders se ha molestado por priorizar la economía de izquierda sobre los temas sociales. Pero si Sanders efectivamente dijo lo que Warren afirma, eso no debería ser usado en su contra.

¿El sexo de Warren la convierte en una posible candidata más débil que Sanders? Nuevamente, en igualdad de condiciones, es menos probable que los demócratas ganen en 2020 si presentan una mujer. Como todo lo demás no es igual, seguirían estando mejor con Warren. Durante décadas, Sanders se ha identificado como "socialista", y la mayoría de la ciudadanía es contraria al socialismo. Warren concuerda con Sanders en muchas políticas, pero se ha mantenido lejos de la controversia. Por otra parte, los demócratas cuya principal prioridad es reemplazar a Trump en la Casa Blanca podrían optar por uno de los candidatos que no sea mujer ni se identifique como socialista.

¿Cómo va la "tregua" Warren-Sanders? Esta vez, creo que sabemos la respuesta.