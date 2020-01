Irán y la guerra dominaron el debate para elegir al demócrata que competirá contra Donald Trump

Gregory Korte y Misyrlena Egkolfopoulou

Los principales candidatos presidenciales demócratas utilizaron el debate final previo a los comités electorales de Iowa para exponer sus argumentos para transformarse en comandante en jefe a menos de dos semanas después de que el presidente Donald Trump asumiera el mayor riesgo de política exterior de su presidencia al asesinar a un general iraní de alto rango.

Los seis contendientes abogaron por un papel reducido de Estados Unidos en el Medio Oriente después de dos décadas en Irak y también en Afganistán, un punto que Pete Buttigieg trajo a colación al recordar a otros soldados que eran demasiado jóvenes para recordar la decisión del Congreso de ir a la guerra en 2002.

El senador Bernie Sanders se fue encima del exvicepresidente Joe Biden por su apoyo a la guerra de Irak, que Sanders calificó como uno de los “dos grandes desastres de política exterior de nuestras vidas”. El otro, dijo, fue la Guerra de Vietnam. Agregó que ambos conflictos “se basaron en mentiras”.

“Joe y yo escuchamos” a Dick Cheney, George W. Bush y el secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld. “Pensé que estaban mintiendo”, dijo Sanders. “No les creí por un momento. Tomé la palabra. Hice todo lo posible para evitar esa guerra. Joe lo vio de otra manera”.

Biden dijo que durante mucho tiempo reconoció que su voto de guerra en Irak fue un “gran, gran error”, pero trabajó duro como vicepresidente para sacar a las fuerzas estadounidenses de las zonas de guerra. Aun así, agregó, todavía están en función las Fuerzas Especiales, que trabajan con aliados, incluso después de que Sanders y la senadora Elizabeth Warren dijeron que retirarían todas las tropas.

“Deberíamos dejar de pedirle a nuestros militares que resuelvan problemas que no se pueden resolver militarmente”, dijo Warren.

Todos los candidatos demócratas sobre el escenario de la Universidad Drake en Des Moines, Iowa, se opusieron a la decisión de Trump de asesinar al general iraní Qassem Soleimani este mes, al considerar la misión como una amenaza que podría desestabilizar aún más la región.

Buttigieg, veterano de guerra de Afganistán y exalcalde de South Bend, Indiana, dijo que la participación de EE.UU. debería ser limitada, y propuso que el Congreso debería renovar su autorización para el uso de la fuerza militar cada tres años.

La primera pregunta en el debate Des Moines Register/CNN evaluó a cada candidato en sus condiciones como comandante en jefe. Esta ha sido una ventaja para Biden, pero sus puestos anteriores en política exterior han sido objeto de nuevas críticas, desde la derecha y la izquierda, por su apoyo a las guerras en Afganistán e Irak.

No obstante, el encuentro probablemente será más recordado por un intercambio entre Sanders y Warren respecto a si una mujer puede ganar las elecciones presidenciales de 2020.

Sanders negó rotundamente los informes que señalaban que en 2018 le dijo a Warren que una mujer no podía ganar la Casa Blanca. “No lo dije”, manifestó Sanders. “Cualquiera que me conozca sabe que es inconcebible decir que una mujer no podría ser presidenta de EE.UU.”.

Pero Warren se lanzó de todos modos. “Miren a los hombres en esta etapa: han perdido 10 elecciones en conjunto”, dijo. “Las únicas personas en el escenario que han ganado todas las elecciones en las que han estado son las mujeres”.

El tema tensó una rivalidad civil anterior entre Sanders y Warren, que luchan por los mismos votantes progresistas.

El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que también busca la nominación demócrata, está autofinanciando su campaña, por lo que no cumplió con el requisito de los donantes para participar.

