La periodista estadounidense Elizabeth Jean Carroll declaró este miércoles ante la Justicia haber sido violada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en los probadores de una tienda de lencería en la ciudad de Nueva York en la década de los años 90.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre aquello, dijo que no sucedió (...) Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida", testificó la excolumnista de la revista Elle, de 79 años.

La periodista reconoció que aquel día de 1996 se sentía "encantada" de poder ir de compras con el magnate por la Quinta Avenida de Nueva York e incluso pensó que sería una gran historia que poder contar. "Fue una escena divertida de Nueva York", manifestó ante el Tribunal Federal de Manhattan.

"Me encanta dar consejos, y ahí estaba Donald Trump pidiéndome un consejo sobre cómo comprar un regalo", relató Carroll, quien reconoció que el exmandatario, quien en aquella época era conocido por ser uno de los grandes magnates del país, fue amable y divertido.

En la sección de lencería, Trump comenzó a insistir a Carroll con entrar a los probadores de la tienda para probarse un "body", a lo que la periodista finalmente accedió sin imaginar "nada de lo que estaba a punto de suceder".

Carroll todavía no se explica, más de 25 años después, cómo pudo seguirlo al probador. "Esa puerta abierta me atormentó durante años porque, simplemente, entré", reconoció. Ya dentro de los probadores Trump la acosó hasta el punto de llegar a la penetración sin consentimiento.

"Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena", pero inmediatamente después "introdujo" sus dedos en su vagina, -"fue muy doloroso, todavía sentada aquí lo puedo sentir"- y después su pene. Todo duró "muy pocos minutos", precisó.

"Pero me enorgullece decir que salí, levanté la rodilla y lo empujé hacia atrás", detalló la redactora, quien admitió que aquel episodio le impidió "volver a tener una vida romántica".

A la pregunta de su abogado Mike Ferrara de si había vuelto a tener relaciones sexuales desde que fue abusada a los 52 años, Carroll respondió negativamente.

La periodista no lo contó porque "tenía miedo de Donald Trump" y "vergüenza". "Pensaba que había sido culpa mía", dijo.

Este caso arrancó en 2019, cuando Carroll escribió sobre ello en un libro, "What do we need men for (Para qué necesitamos a los hombres)", y el entonces presidente dijo que no había ocurrido. "Mintió e hizo añicos mi reputación", sostuvo.

Trump desmintió el relato de Carroll y la calificó como "loca", asegurando que la periodista "no era su tipo" y que las acusaciones eran tan solo un truco publicitario para vender más ejemplares del libro en el que narraba lo sucedido.

Sin embargo, el 24 de noviembre de 2022 entró en vigor una ley en el estado de Nueva York ("Adult Survivors Act") que habilitó la posibilidad de que Carroll pudiera denunciar a Trump por agresión sexual al ser considerada superviviente de este tipo de delitos, incluso si el caso había prescrito.

A raíz de esa ley, la defensa de Carroll presentó una nueva demanda contra Trump por "manosearla, toquetearla y violarla". El expresidente rechazó en todo momento las acusaciones e incluso llegó a denunciar ser víctima de una "persecución política".

Trump no estuvo presente en los dos primeros días del juicio y en principio no se espera su presencia en este mediático proceso que puede durar entre una y dos semanas.

El martes, Joe Tacopina, uno de los letrados de la defensa del magnate, dijo que la experiodista "abusa del sistema por dinero, por razones políticas y por estatus", por lo que se espera un interrogatorio duro.

El caso de Carroll se suma a la reciente imputación del expresidente por ocultar una serie de sobornos pagados a Stephanie Clifford, actriz de cine para adultos, más conocida como Stormy Daniels.

El expresidente se declaró el pasado mes de marzo no culpable de 34 cargos presentados por la Justicia por haber pagado con dinero de su campaña a Clifford con el fin de evitar que hablara de una supuesta infidelidad días antes de las presidenciales que le llevaron en 2016 a la Casa Blanca.

También está siendo investigado por tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia, por su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y por su implicación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

ep / afp / ds