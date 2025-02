Horror interminable: Hamás habría entregado este viernes el cuerpo de Shiri Bibas a la Cruz Roja

El ala armada de Hamas entregó este viernes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de quien sería Shiri Silberman Bibas, la rehén israelí, hija de un argentino, que falleció en la Franja de Gaza. Ayer habían devuelto "por error" el cadáver de otra persona en su nombre.

Tras la comunicación con la Cruz Roja, la policía de Israel recibió instrucciones de prepararse para escoltar un convoy al Instituto de Medicina Forense para cuando llegue el ataúd, informó el diario israelí Maariv. Los equipos del Centro de Medicina Legal se preparan para identificar los restos y dar sus resultados lo antes posible, anunció el Ministerio de Salud en un comunicado.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que están en contacto con la familia Bibas. "Hacemos hincapié en la petición de la familia de demostrar responsabilidad y no publicar informes no autorizados que podrían perjudicar los esfuerzos", dijeron las FDI.

La entrega de los restos a la Cruz Roja fue realizada por las Brigadas Al-Qassam de Hamas, cosa que confirmó un alto funcionario de Israel, comunicó The Jerusalem Post.

Este jueves, Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos en la Franja de Gaza, incluyendo los de los niños Ariel y Kfir Bibas, de 5 y 2 años. Uno de los cuerpos entregados fue anunciado por el grupo palestino como el de Shiri Bibas, aunque luego se confirmó que no se trata de ella, sino de un anónimo.

La familia Bibas acusa a Benjamín Netanyahu de no proteger y rescatar con vida a los rehenes

La familia Bibas acusó este viernes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no haber protegido a sus parientes durante el ataque de Hamás de 2023 y de no haberlos rescatado vivos tras su secuestro en Gaza.

"No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento", declaró Ofri Bibas en un comunicado difundido por el foro de familias de rehenes.

El hermano de Ofri Bibas, Yarden Bibas, fue secuestrado por Hamas junto a su esposa Shiri, de origen argentino, y sus hijos Ariel y Kfir. Mientras que Yarden fue liberado con vida el 1 de febrero, los cuerpos de Ariel y Kfir fueron devueltos sin vida este jueves.

"Mis queridos sobrinos fueron secuestrados vivos de su casa y asesinados por una cruel organización terrorista mientras estaban en cautiverio. No se merecían un destino así", declaró Ofri Bibas.

Estas son las primeras declaraciones de la familia desde que Israel anunció que uno de los cadáveres entregados por Hamás el jueves no era el de Shiri Bibas, como afirmaba el grupo militante palestino.

"Nuestro doloroso viaje, que ya ha durado 16 meses, no ha terminado. El 7 de octubre continúa. Seguimos esperando a Shiri y tememos por su suerte", agregó Ofri Bibas.



AFP/LM