Israel exige a Hamás que devuelva el cuerpo de Shiri Bibas y que libere a todos los rehenes

Israel exigió que Hamás devuelva el cuerpo de Shiri Bibas, acusando al grupo terrorista palestino de haber entregado el cuerpo de una persona desconocida.

"Exigimos que Hamás devuelva a Shiri Bibas junto con todos los secuestrados", dijo el portavoz militar Avichay Adraee en Telegram, después de identificar los restos de sus dos hijos entregados por el grupo militante.

"Según la evaluación de las autoridades pertinentes y con base en la inteligencia disponible y los indicadores de diagnóstico, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas palestinos", expresó Adraee.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las Fuerzas de Defensa de Israel manifestaron: "Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado".

En ataúdes exhibidos en un escenario, Hamás entregó los cuerpos de la familia argentina Bibas

Además, las FDI agregaron que se trata de una "violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás", que tenía la obligación de devolver los cuerpos que había prometido.

"Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía diez meses. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, desde su hogar en Nir Oz. Yarden Bibas, padre de Ariel y Kfir, salió a protegerlos y fue secuestrado antes del secuestro de Shiri y los niños. Yarden fue devuelto como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes el 1 de febrero del 2025. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Bibas en este momento tan difícil y seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que Shiri y todos los rehenes sean llevados a casa lo antes posible", concluyeron.

Israel calificó a Hamás de "monstruo" por la ceremonia con féretros

Después de que Hamás expusiera en Gaza los féretros con los restos de cuatro rehenes, entre los cuales mintieron diciendo que estaban los dos niños y la madre de la familia Bibas, Israel los calificó como "monstruos".

"Estamos todos enfurecidos contra los monstruos de Hamás", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video. "Traeremos de vuelta a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamás y, juntos, con la ayuda de Dios, garantizaremos nuestro futuro", añadió.

La ceremonia de féretros de Hamás

Según Hamás, los restos entregados eran los de Ariel y Kfir Bibas, que tenían respectivamente 4 años y 8 meses en el momento de su secuestro, el 7 de octubre de 2023, los de su madre, Shiri Bibas, de 32 años; y los de Oded Lifshitz, de 83 años.

Antes de su devolución, los combatientes de Hamás expusieron sus féretros en un estrado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Detrás del podio dominaba un gran cartel de Netanyahu, presentado como un vampiro sediento de sangre. Cada ataúd llevaba una foto del fallecido. Y cerca de ellos, pequeñas réplicas de misiles blancos con el mensaje "fueron asesinados por bombas estadounidenses".

"El desfile de los cuerpos que hemos visto esta mañana es abominable y cruel, y va en contra del derecho internacional", denunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

AFP / Gi