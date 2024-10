Un adolescente de 15 años es acusado de asesinar a tiros a sus padres y tres hermanos en su casa de Fall City, Washington, Estados Unidos. La única sobreviviente fue su hermana de 11 años, quien se hizo pasar por muerta para salvarse y reveló detalles escalofriantes de la masacre.

El violento suceso sacudió a la comunidad de Fall City, donde la familia Humiston, reconocidos por su fuerte vínculo con la fe y su vida aparentemente perfecta, vivía en una lujosa propiedad rodeada de naturaleza. Mark, un ingeniero eléctrico de 43 años, y Sarah, enfermera de 42 años, fueron asesinados junto con tres de sus hijos: Benjamin, de 13 años, Joshua, de 9 años y Katheryn, de 7 años. El crimen fue llevada a cabo, según la policía, con la pistola Glock de Mark. El hijo mayor era el único que conocía la combinación para acceder al arma de fuego.

La tragedia fue descubierta luego de una llamada al 911 que el presunto autor hizo desde un baño, en la que intentó culpar a su hermano menor, alegando que el adolescente de 13 años había asesinado a la familia en un presunto "asesinato-suicidio".

Un informe policial obtenido por describe cómo el adolescente intentó culpar a su hermano Benjamin de los asesinatos, argumentando que el hermano menor disparó a los miembros de la familia y se suicidó después de ser sorprendido viendo pornografía la noche anterior.

Sin embargo, la declaración de su hermana de 11 años, quien fingió estar muerta y logró escapar por una ventana para alertar a los vecinos, contradice su relato. La niña contó a los oficiales que vio a su hermano tocar los cuerpos de su familia para asegurarse de que todos estuvieran muertos antes de abandonar la escena.

Detalles del horror vivido por la única sobreviviente

La única sobreviviente del ataque relató a los oficiales que despertó en medio de la noche al escuchar disparos. Al abrir la puerta de su cuarto, se encontró con su padre tirado en el pasillo, seguido por el cuerpo ensangrentado de su hermano menor. Cuando Katheryn, su hermana de siete años, intentó salir de la habitación, fue asesinada de inmediato.

Luego, el agresor disparó a la joven de 11 años, hiriéndola en el cuello y la mano. En un acto desesperado, la niña fingió estar muerta para evitar ser atacada nuevamente. Al ver que su hermano abandonaba el lugar para hacer una llamada, escapó por una ventana y corrió hacia la casa de un vecino, a quien avisó de la tragedia.

El intento de manipulación de la escena del crimen

La policía descubrió que el joven intentó modificar la escena para respaldar su historia de que su hermano había cometido los asesinatos antes de suicidarse. La pistola Glock negra fue colocada en la mano del adolescente muerto, pero las pruebas forenses demostraron que el arma no había sido disparada, y el patrón de salpicaduras de sangre en el cuerpo del niño no coincidía con un suicidio.

Contexto familiar

Mientras que los vecinos y conocidos describen a la familia Humiston como "perfecta", fuentes cercanas señalan que la vida de los cinco hijos estaba regida por estrictas normas impuestas por sus padres. Estas incluían limitaciones en sus amistades y un programa de educación en casa.

En medio de la investigación, se reveló que el joven acusado había tenido problemas escolares recientes, lo que causó roces con sus padres. La abogada del menor aseguró que algunos miembros de la comunidad destacan su "buen carácter" aunque se desconoce el posible motivo de los crímenes.

"Dado el interés de los medios en este caso y la gravedad de estos cargos, queremos que el tribunal sepa que varias personas de la comunidad se han comunicado con nosotros y conocen a nuestro cliente, y han dado fe de su buen carácter", dijo la abogada del sospechoso en la audiencia del viernes.

El joven de 15 años fue arrestado en el lugar y se encuentra recluido en un centro de detención juvenil en Seattle, informó The New York Times. No tiene antecedentes penales.

Aunque, ahora, el adolescente enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y uno por intento de asesinato. Si es procesado como adulto, podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin opción a liberación.

Entretanto, su hermana se encuentra bajo el cuidado de su abuela, quien fue designada fideicomisaria de la propiedad familiar, mientras se recupera en el Centro Médico Harborview.

Por otra parte, un juez dictaminó que todos los objetos de la casa "deberán conservarse, y las instalaciones serán selladas, cerradas y custodiadas por un sheriff del condado de King hasta nueva orden del tribunal".

El juez también falló a favor de la preservación de la identidad del adolescente sospechoso, incluyendo la prohibición de filmar al adolescente desde el cuello hacia arriba, así como la publicación de su nombre o fotografías de su rostro.

La comunidad de Fall City sigue en shock tras la tragedia, con un altar improvisado frente a la casa de la familia en honor a las víctimas.