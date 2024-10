Rubén "Pollo" Sobrero: "La privatización de los trenes terminó en la Masacre de Once"

El dirigente sindical ferroviario, Rubén “Pollo” Sobrero, a raíz de la privatización del Belgrano Cargas, explicó que los trenes de carga “no dejan pérdidas, sino ganancias”: “El Belgrano Cargas dejó el primer semestre un superávit de 9.700 millones de pesos”. Además, criticó a la “burocracia sindical peronista” y señaló que este tipo de gremios está siempre del lado del oficialismo, más allá de quién gobierne. “Milei negocia con la burocracia sindical con la billetera abierta en la mano”, expresó en la previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

AG: ¿Se viene otra vez la década del 90 con la política ferroviaria?

Sí, parece que no aprendimos nada. Pero bueno, evidentemente estamos en un momento muy complicado con un gobierno que, como bien dijo el Presidente, vino a destruir el Estado desde adentro. Y obviamente que la discusión del sistema ferroviario está puesta en el centro de la escena, cuando ya hemos hecho una experiencia con los ferrocarriles privados y recordemos que terminó en la masacre de Once.

En lo que es la carga, que es lo que se está discutiendo acá, terminamos con servicios que el año pasado tuvieron 435 descarriles en un año. Entonces, cuando uno hace una pequeña revisión de los que significaron las privatizaciones de los ferrocarriles en Argentina el balance es pésimo, pero esto no es una cuestión de ver si el servicio funciona o no, sino que es una cuestión ideológica, y por eso siguen discutiendo la privatización.

AG: Cuando el Gobierno hizo el anuncio en Casa Rosada hablaba de gastos millonarios, ineficiencia y de que se perdían varios millones de dólares. ¿Es cierto que el servicio es malo hoy?

Primero, el Belgrano Cargas dejó el primer semestre un superávit de 9.700 millones de pesos, lo pueden chequear en la página web del Ministerio de Economía. No sé por qué dicen que deja perdida.

Ninguna empresa de cargas deja perdida, todas dejan ganancias. Se está transportando menos que cuando era estatal porque las empresas que quedaron a cargo de las distintas líneas son agroexportadoras y cada una exporta solamente sus cargas, no las del resto. Por eso, cuando era estatal, lo que se transportaba en el país era un 40% que se hacía por trenes, y desde que pasó a ser privado se transporta un 2,5%.

Es toda una falsedad muy grande lo que plantea el gobierno, pero yo entiendo que quieren privatizar las empresas de carga porque hay varios interesados, principalmente los chinos, que, por ejemplo, quieren sacar rápido el liquido de las provincias del norte para llevarlas a puerto, o todo lo que tiene que ver con la soja y las semillas, que necesitan llevarlo lo mas rápido posible. Todo el mundo sabe que todo lo demás es una mentira, pero bueno, estamos discutiendo cosas que ya hemos vivido.

Claudio Mardones: Estamos en vísperas de un paro de transportes, donde la Unión Tranviarios no va a participar de la convocatoria. Para algunos era una foto previsible, y para otros la muestra de el techo que puede tener un paro nacional de transporte. Desde esa perspectiva, algunos ven que ahí hay un aprendizaje y que, en algún momento, podría confluir en una medida de fuerza más ambiciosa. Por lo pronto, parece que la foto va estar pura y exclusivamente concentrada tanto en los “buenos” como en el caso específico de los trenes. ¿Usted lo ve así?

Depende, nosotros tenemos un gran problema, ¿qué es lo que se discute el día miércoles? A mi me interesa discutir sobre los despidos, las privatizaciones y los cierres de ramales. Ninguno de los tres puntos están en el paro del miércoles.

Por ejemplo, todos los gremios se han pronunciado a favor de las privatizaciones, en el caso de la Unión Ferroviaria es escandaloso, y muestra que Milei no es distinto a los demás: discute con los empresarios con la billetera abierta en la mano.

A cambio del apoyo a las privatizaciones, de no decir nada con los despidos, que ya tenemos 1388; a cambio de callarse la boca con los cierres de los ramales, hoy salió el último tren a Pehuajó. Cuando vos ves ese panorama y ves que el gremio se calla la boca a cambio del 10% de las acciones, que quedan para la familia Sasia, hace mucho ruido eso. Nosotros todavía no hemos tomado una decisión. Nadie fue capaz de hablar con nosotros.

CM: ¿No recibió ninguna consulta? ¿Ve por parte de la conducción del sindicato algún intento de construir la unidad en un momento en donde surgen sospechas de este tipo, donde no queda claro lo que va a recibir la Unión Ferroviaria?

Sí que queda claro, las declaraciones de Sasia son claras. Es más, se ve en el planteo de las paritarias, hoy se reconoce que se está discutiendo por debajo de la inflación con el camino del diálogo que han planteado ellos, con las reglas del juego que te pone el Gobierno: aceptar que te bajen los salarios cada vez que discutís paritarias.

Si vos, cada vez que hay paritarias, venís discutiendo por debajo de la inflación, lo que estás haciendo es perder salarios. Entonces, cuando tenés al enemigo metido en tu casa es complicado. Lo vuelvo a repetir, esta foto ya la vimos. Un gobierno que tanto criticaba a la casta, que tanto criticaba a los dirigentes gremiales y que decía que era distinto, al final es igual a los demás: Milei negocia con la burocracia sindical con la billetera abierta en la mano para beneficiar a los que critica en los discursos.

AG: ¿Se replica esto con la CGT? Hay varios sectores que se quejan de que no haya paro general o que no pase nada en ese sentido, mientras que por el otro lado está parte de la cúpula de la CGT negociando con la Casa Rosada.

Sí, estos muchachos son parte del problema. Mientras no nos saquemos a esta burocracia sindical nefasta que tenemos vamos a seguir así. Por supuesto que no son todos los gremios iguales, pero cuando hablo de burocracia sindical me refiero a aquellos que están discutiendo rebaja salarial, que sabemos que lo hacen a cambio de un silencio muy cómplice, y que me gustaría saber a cambio de qué es.

Lo de la Unión Ferroviaria no tuvimos que pensar ninguna posibilidad, el mismo Gobierno te lo plantea y el mismo Sasia te lo reconoce , pero a mí me gustaría saber por qué la CGT se calla la boca, y no solo eso, sino también que está discutiendo rebaja salarial.

Veo muchos dirigentes que protestan pero que siguen dentro de la CGT. Si estos dirigentes no van y hay un sector que está en contra de esto, habría que romper y hacer algo como se hizo en los 90, crear nuevas conducciones que enfrenten, algo que muestre que hay otor camino, porque así quedan todos sospechados.

AG: ¿Lo ve a Pablo Moyano rompiendo y formando otra cosa?

El otro día estuve hablando con Pablo, él tiene una actitud distinta a los demás, eso es evidente, pero no sé cuál es el camino que va a tomar.

CM: En ese contexto, parece que hay un indicio de la negociación que hay entre la CGT y el Gobierno, una parte de eso impacta en la Cámara de Diputados, y tiene que ver con la postergación del debate en torno a los cambios a la ley de Asociaciones Profesionales y a hacer una serie de cambios específicamente respecto a los que está vinculado, tanto para la libertad sindical como para la posibilidad de quitar el pago de la afiliación y del aporte mensual. ¿Ve algo de eso en esa negociación? ¿Está únicamente vinculada al tema de la flexibilización laboral? ¿Cuáles son para usted los principales puntos de la mesa de negociación entre la CGT y el Gobierno?

Yo creo que no es un problema económico, sino político. Creo que tiene mucho que ver con la política que está llevando el peronismo adelante. El peronismo tiene una política de decir “bueno, votaron esto, ahora jodanse y esperemos al 2027”. El que más claro lo dice es Moreno, creo que tiene que ver con eso. El problema es que esa política es nefasta, porque en el medio hay gente que se queda sin trabajo, que pierde salarios, que se le flexibilizan sus convenios de trabajo.

Los dirigentes gremiales no viven las mismas consecuencias que sufren los trabajadores, ellos viven distinto a nosotros. Ellos son todos millonarios, el problema son los laburantes que sufren las consecuencias de este plan económico que estamos teniendo.

Entonces, no creo que sea un problema económico, porque la verdad que a Milei le conviene mucho más esta clase de conductores gremiales que el surgimiento de nuevas conducciones de izquierda. Por ejemplo, ¿qué le conviene más a Milei? ¿Un Sasia que se sienta a discutir baja de salarios, el cierre de ramales y despidos a cambio de un 10% de las acciones del Belgrano Carga o un tipo como yo que dice que esto hay que salir a enfrentarlo? Le conviene más un tipo como Sasia.

Además, Sergio Sasia está visto como “el primer mileista”, siempre fue oficialista, estuvo con Milei, con Cristina, con Macri, y eso es la burocracia sindical peronista, siempre están con el oficialismo.

Es una realidad, la estructura gremial está hecha para controlar a los trabajadores, no para representarlos.

AG: El miércoles hay 24 horas de paro, salvo la UTA y los transportes que no han adherido.

Así es, el miércoles veremos qué pasa. Seguramente el ferrocarril esté totalmente parado. Pero la discusión no termina ahí, empieza.

VFT