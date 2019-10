Jair Bolsonaro: "El regreso de Cristina Kirchner puede poner en riesgo a todo el Mercosur"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió este miércoles 23 de octubre sobre posibles sanciones a la Argentina dentro del Mercosur en caso de que un eventual gobierno de Alberto Fernández se niegue a la rebaja de tarifas y la flexibilización comercial del bloque. "Nosotros sabemos que el regreso de la gente del Foro de San Paulo y de Cristina Kirchner al gobierno argentino puede, sí, poner en riesgo a todo el Mercosur. Y si posiblemente pone en riesgo todo el Mercosur, repito, posiblemente, tienes que tener una alternativa en el bolsillo”, aseguró el mandatario en el marco de la gira por cinco países asiáticos que se encuentra realizando.

"Lo que nosotros queremos es que Argentina continúe en el tema comercial en caso de que la oposición venza, de la misma forma de (el presidente Mauricio) Macri. En caso contrario, podemos reunirnos con Uruguay y Paraguay”, sostuvo luego de luego de una cena en la que participó el primer ministro Shinzo Abe. El presidente de Brasil aseguró, además, que hay que "contar siempre con lo improbable y prepararnos para reaccionar a posibles cambios”. En este sentido, afirmó que su gobierno no facilitará que grupos de izquierda formen lo que denominó como “una gran patria bolivariana como querían los gobernantes de esa época”.

Bolsonaro tras la victoria K: "No queremos hermanos argentinos huyendo para acá"

“Nuestra idea es abrir el mercado y hacer comercio con todo el mundo”, indicó. En caso de que Argentina haga lo contrario, "nos reuniremos con Paraguay y Uruguay y tomaremos una decisión semejante a la que se tomó contra Asunción”, expresó en referencia a la suspensión de los paraguayos, en junio de 2012. Según consignó el diario Clarín, Bolsonaro se refirió también al estallido social ocurrido durante los últimos días en Chile, y dijo que hay partidos de izquierda que "intentan desestabilizar gobiernos de centroderecha para volver al poder".

En la misma línea se expresó el diario Folha de Sao Paulo. El medio brasilero se refirió a la "tensión frente a un gobierno de Frente de Todos" que generaría "dudas en el acuerdo Mercosur-Unión Europea". En este sentido, el país vecino presentó a sus socios del Mercosur, de acuerdo con el diario Valor, una tabla de reducción de impuestos de importación inédita. La industria será la más afectada, ya que la iniciativa de Guedes indica que el impuesto de importación para el sector caerá del 13,4% al 6,4%.

No es la primera vez que Bolsonaro se refiere al regreso al poder de Cristina Fernández de Kirchner. En julio de este año, poco antes de las elecciones primarias, el mandatario aseguró que “si vuelve la gente de Cristina Kirchner" Argentina tendrá "serísimos problemas”. “Lo que está en juego es la libertad y la democracia”, expresó por esos días el comandante retirado, y puso en duda las declaraciones de Alberto Fernández sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur. “El candidato de Cristina Kirchner dijo que revisaría (el tratado) Mercosur-Unión Europea. Y eso trae problemas económicos para Brasil, para Argentina, para Uruguay y para Paraguay. Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta. Y yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela”, sostuvo.

AB/FeL