Joe Biden seguirá siendo el candidato: para su jefa de campaña tiene “múltiples caminos” para vencer a Trump

Jen O'Malley Dillon, presidenta de la campaña de reelección del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, buscó bajarle el tenor a los rumores de que se bajaría de su candidatura. Dillon reconoció a MSNBC que vieron "cierto deslizamiento en el apoyo” pero que Biden "absolutamente" todavía está en la carrera y aún puede vencer al Donald Trump.

Las elecciones presidenciales estadounidenses son el próximo 5 de noviembre y se define si Joe Biden, el candidato demócrata, vuelve a ser elegido para continuar siendo presidente o si triunfa el candidato republicano, Donald Trump, que estuvo en el Ejecutivo de ese país entre 2017 y 2021.

Dillon aseguró que Biden no se va a rendir y que tiene “múltiples caminos hacia la victoria". El Presidente se recupera, paralelamente, de un cuadro de covid. Permanece aislado en su casa de vacaciones de Rehoboth Beach, Delaware, valuada en 3,4 millones de dólares descansando hasta sanar completamente su enfermedad, para luego, retomar su agenda de campaña. "Está haciendo un examen de conciencia, lo sé a ciencia cierta", dijo una fuente a Reuters.

El médico del Presidente, Kevin O'Connor, explicó que Biden todavía estaba experimentando síntomas leves de Covid y estaba tomando el medicamento Paxlovid, pero que sus signos vitales seguían siendo normales. "El presidente sigue experimentando síntomas leves de las vías respiratorias superiores asociados a su reciente infección por covid. Sigue recibiendo Paxlovid. Continuará dirigiendo los asuntos del pueblo estadounidense", dijo O'Connor en una carta publicada por la Casa Blanca.

Recientemente, en una declaración difundida por la Casa Blanca, Biden aseguró: "Espero volver a la campaña la próxima semana para continuar exponiendo la amenaza de la agenda del Proyecto 2025 de Donald Trump mientras explico mi propio historial y la visión que tengo para Estados Unidos: una en la que salvemos nuestra democracia, protejamos nuestros derechos y libertades, y creemos oportunidades para todos".

En los últimos tiempos fueron los propios integrantes del partido demócrata quienes dejaron trascender la posibilidad de que Biden, de 81 años, bajara su candidatura, luego de que finalizara el jueves la Convención Republicana en Milwaukee que coronó como candidato a Donald Trump y a su vice JD Vance.

Líderes demócratas señalaban el mal desempeño en el debate del 27 de junio y que Biden debería dar un paso al costado porque no tendría chances de ganar a Trump y que la vicepresidenta Kamala Harris estaría mejor posicionada para competir ahora con el republicano. Esto se oficializaría en la Convención Demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago.

Entre quienes pidieron a Biden que abandonara su carrera por la reelección están Nancy Pelosi y el ex presidente Barack Obama, quienes temen ante el ascenso de Trump.

Biden "está resignado ante la creciente presión"

La presión sobre Joe Biden continúa en ascenso, sobre todo dentro de su partido quienes aseguran que "en privado está resignado ante la creciente presión y a las encuestas negativas".

Frente a esto, la jefa de campaña O’Malley Dillon marcó otro panorama: "Se han visto algunos retrocesos en el apoyo, ha sido un movimiento pequeño" y convocó a los demócratas a unirse detrás de él y en contra de Trump.

Mientras Biden se aísla para recuperarse del covid, los principales demócratas del Congreso, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, se reunieron con Biden en los últimos días para advertirle que su candidatura amenaza las perspectivas de su partido en las elecciones de noviembre.

De acuerdo a conversaciones privadas citadas por CNN y el New York Times, la influyente ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi le manifestó en privado a Biden que no puede ganar y que podría dañar las posibilidades de los demócratas de recuperar la cámara baja. Al mismo tiempo, hay otro sector de los demócratas que siguen apoyando al Presidente y están visiblemente enojados por los comentarios de sus compañeros demócratas, argumentando que perjudican al partido en general.

"No puedo expresarles lo vergonzoso que me siento al escuchar todas estas filtraciones sobre lo que los líderes demócratas están haciendo y no tener a ninguno de ellos aquí para confirmarlo o negarlo. Es una falta de liderazgo y está haciendo que todos los demócratas queden mal", escribió la representante demócrata Ilhan Omar. Y cerró: "Todo lo que se derive de este desastre no reparará el daño que ya se ha causado".

