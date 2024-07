Según The New York Times, Biden "parece aceptar" la posible resignación de su candidatura

La cuenta regresiva a las elecciones de noviembre es una espada de Damócles sobre las chances demócratas, que no solo afrontan a un Joe Biden que no puede recordar los nombres de sus propios ministros, sino además enfrentar a un Donald Trump que aparece todavía más poderoso en las encuestas luego de sobrevivir al atentado contra su vida en Pensilvania. Biden está con Covid, cursa un descanso obligado en su casa de vacaciones de Rehoboth Beach, pero por más que ha insistido en sus últimas apariciones de que se mantendrá en carrera presidencial, este jueves The New York Times señala que el mandatario ya "parece aceptar" que quizás deba terminar finalmente resignando su candidatura, lo que abriría la puerta a la vicepresidenta Kamala Harris como adversaria de Donald Trump en noviembre.

El diario cita como fuentes a personas cercanas a Biden, quienes bajo condición de anonimato admitieron la situación "extremadamente delicada" que atraviesan los demócratas, jaqueados por la vejez de Biden y un Trump al que el frustrado atentado parece haber fortalecido todavía más en las encuestas.

Días de descanso de Biden en la playa, nerviosismo de los demócratas en Washington

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los referentes cercanos a Biden destacó que el presidente aún no confirmó si realmente abandonará la carrera después de tres semanas de insistir en que se postulará en noviembre, pero otra fuente deslizó al NyT que “la realidad se está imponiendo” y que no sería sorpresa que Biden anunciara que cambió de postura y apoyara a la vicepresidenta Kamala Harris como su reemplazante.

Al respecto, algunas personas del entorno de Biden le comunicaron a sus aliados demócratas que la determinación del presidente de permanecer en la carrera se vio sacudida por tres acontecimientos: la irrupción en la campaña de la influyente representante demócrata Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes, indicando a miembros del partido que el presidente podría bajarse; las últimas encuestas que muestran que su camino hacia una hipotética victoria se han vuelto más sombrías, y el presunto boicot de los principales donantes del partido, un tema que para la campara tiene una importancia decisiva.

Incluso el expresidente Barack Obama, quien hasta no hace mucho respaldaba en público a Biden, sostuvo -según The Washington Post- que para el mandatario "las posibilidades de victoria se han reducido considerablemente".

Las discusiones entre los asesores de Biden progresaron hasta el punto de que están evaluando cuál sería el mejor momento para un anuncio referido a la eventual renuncia a la candidatura. Si bien algunos anticipaban que la noticia podría llegar incluso este fin de semana, nadie se anima todavía a dar definiciones sobre ese punto. Biden, como dijimos, está en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware, después del reciente diagnóstico de Covid-19.

Donald Trump y Joe Biden. Fotos: AFP

"Cuidar a Joe"

La versión de que Biden resignaría su postulación se basa en entrevistas con personas cercanas al presidente, quienes hablaron bajo condición de anonimato "para evitar ofender" al presidente.

Muchos otros demócratas más alejados de la Casa Blanca puntualizaron que dentro del partido estaban aumentando las expectativas de que el presidente pronto cedería, un cambio con respecto a hace apenas unos días, cuando muchos estaban desesperados por hacerle cambiar de opinión. Pero también se mantenía un clima de cautela a la hora de leer las señales de un presidente con un círculo de confidentes extremadamente exiguo.

Aunque todos coinciden en "cuidar a Joe" por su largo servicio al país, este jueves se conocieron nuevas deserciones a su apoyo entre los demócratas. El representante Jamie Raskin de Maryland, miembro clave del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, instó a Biden a consultar con sus compañeros demócratas sobre si debe continuar con su campaña en una carta al presidente fechada el 6 de julio. La misiva, a la cual tuvo acceso The New York Times, comparó al dirigente de 81 años con "un lanzador de béisbol cansado".

“Todo en lo que creemos está en juego en los próximos cuatro meses y medio”, escribió Raskin.

Por otro lado, el senador Jon Tester de Montana, que enfrenta una difícil batalla por la reelección, coincidió en que el presidente debería abandonar la carrera. “Si bien aprecio su compromiso con el servicio público y nuestro país”, declaró ante un medio local de Montana , “creo que el presidente Biden no debería buscar la reelección”.

HB/CA