Jujuy: Alberto Fernández acompaña a Evo Morales en su regreso a Bolivia

El presidente Alberto Fernández se reúne esta noche en La Quiaca (provincia de Jujuy) con el ex presidente boliviano Evo Morales con el objetivo de acompañarlo en su regreso a Bolivia después de un año de exilio, tras su salida forzada del poder.

Antes de reunirse con Fernández, la "caravana" boliviana encabezada por Morales hizo una parada en San Salvador de Jujuy en su periplo de regreso a su país para reunirse con la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria.

Nutrida ronda de reuniones de Alberto Fernández en su visita a Bolivia

El siguiente punto convocante será el complejo fronterizo, en el paso internacional que une La Quiaca con Villazón. En esa ciudad, Morales realizará su primer acto en un polideportivo, e iniciará la caravana que recorrerá más de 1100 kilómetros hasta llegar a Chimoré, en el Trópico de Cochabamba.

Con una caravana que recorrerá varios pueblos bolivianos, el ex presidente socialista se desplazará por tierra hasta la localidad de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, a donde piensa llegar el 11 de noviembre para establecerse. Allí espera ser recibido por miles de compatriotas para darle la bienvenida.

En esa región Morales comenzó su actividad como sindicalista y activista cocalero en la década de 1980 y se refugió allí hace un año, en medio de protestas y disturbios por denuncias de fraude en su cuarta reelección consecutiva.

El ex presidente Evo Morales se reunió con la dirigente política Milagro Sala

La vuelta de Morales coincide con la asunción presidencial de Luis Arce, el candidato del MAS, el partido que lidera.

Morales, que se refugió en Buenos Aires desde el 12 de diciembre de 2019, tras una breve estadía en México, había anticipado que el presidente Alberto Fernández le manifestó su deseo de acompañarlo en el momento del cruce de la frontera "por una cuestión de seguridad".

Alberto Fernández en su visita por la provincia de Jujuy

"Espero que no haya problemas jurídicos", dijo Morales, de 61 años, quien señaló el sábado que sus compañeros de los movimientos sociales "me dirán si sigo de dirigente o no".

El ex presidente y líder del MAS tenía orden de detención preventiva en Bolivia por acusaciones de "terrorismo", que él atribuye a "una guerra sucia", pero hace unos días fue anulada por la justicia.