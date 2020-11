Alberto Fernández viaja hoy a Bolivia por la asunción de Luis Arce

Noticias Relacionadas Alberto Fernández apuesta a una alianza progresista con Bolivia desde el Sur

El presidente Alberto Fernández partirá en la tarde de este sábado 7 de noviembre con destino a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo de ese país, Luis Arce, que se realizará mañana domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz.

Por su lado, el ex presidente boliviano Evo Morales se perderá la asunción ya que regresará al país el lunes cuando se pondrá al frente de una caravana de dos días que marchará desde la ciudad de Villazón hasta el Trópico de Cochabamba, su tierra natal, adonde llegará el 11, a un año exacto de su partida al exilio.

Alberto Fernández aprovechará el viaje para mantener audiencias y encuentros bilaterales con mandatarios y dirigentes de otras naciones. Por ejemplo, hoy mismo tendrá una audiencia con el Rey de España, Felipe VI, que está programada para las 20 horas.

Más tarde, el mandatario argentino tendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente de esa nación, Pablo Iglesias. El domingo por la mañana mantendrá una reunión bilateral con su par de Colombia, Iván Duque. Por úlltimo, tras los actos oficiales el presidente Fernández se reunirá además con el candidato a presidente del Ecuador, Andrés Arauz.

La comitiva que acompaña al Jefe de Estado a Bolivia está integrada por el canciller, Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.

Tras la toma de posesión, Luis Arce y su vice, David Choquehuanca, recibirán el saludo protocolar de los asistentes y posteriormente se tomarán la fotografía oficial.

Se estima que a las 13.15 horas local el presidente argentino participará del almuerzo oficial ofrecido por Arce a los jefes de Estado y de Gobierno, jefes de Delegaciones e Invitados Especiales en la Casa Grande del Pueblo.

El expresidente boliviano y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, regresará el próximo lunes a Bolivia, apenas un día después de la asunción del nuevo Gobierno masista, y se pondrá al frente de una caravana de dos días que marchará desde la ciudad de Villazón hasta el Trópico de Cochabamba, su tierra natal, adonde llegará el 11, a un año exacto de su partida al exilio.

"El 11 salí de Chimoré para salvar la vida y el 11 volveré con vida a Chimoré", dijo en las últimas horas Morales, evocando su salida tras la forzada renuncia tras casi 14 años de Gobierno en Bolivia.

El líder del MAS ingrese a su país por Villazón, la ciudad fronteriza con La Quiaca, en Argentina, donde será despedido por el presidente argentino, Alberto Fernández. consignó la agencia Télam.

El mandatario argentino, que hace un año era presidente electo, funcionó como un garante de la salida segura de Morales, de su vicepresidente Álvaro García Linera y de varios miembros de su Gabinete.

Está previsto que Morales llegue el lunes en torno a las 10 de la mañana a La Quiaca, donde tanto él como García Lineara recibirán un doctorado honorario de la Universidad Nacional de Jujuy y participará del acto de despedida de su asilo en Argentina, junto al presidente Fernández.

Desde allí cruzará a pie hacia Villazón desde donde partirá una caravana de 800 autos en un recorrido de 1.100 kilómetros en dos días que incluirá actos en varias localidades, hasta llegar el miércoles de Chimoré.

Desde el MAS afirman que Morales no participará de la ceremonia de asunción de Luis Arce y David Choquehuanca para no restarle protagonismo a los nuevos gobernantes, que coronaron el regreso de esa fuerza al poder en una contundente elección en la que sacaron más del 55% de los votos emitidos el 18 de octubre.

En #Argentina, dejo parte de mi corazón. Agradezco al pueblo argentino y al presidente @alferdez que me cobijaron; y a Madres y Abuelas de Plaza Mayo, a @PrensaPEsquivel, a mis abogados Zaffaroni, Ferreyra y Garzón y a organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. por su apoyo. pic.twitter.com/fc6F0zE7Ft — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 7, 2020

Ante las interpretaciones que señalan que el regreso de Morales le sacará protagonismo a Arce en el momento en que tiene que tomar las decisiones iniciales de su Gobierno, Morales viene repitiendo desde los días siguientes a la elección que no ocupará ningún cargo público ni sugerirá nombres de ministros, "porque no me corresponde", sino que se dedicará a formar nuevos cuadros dirigentes del MAS.

"Luego de la posesión del nuevo Gobierno, con el equipo de confianza que elija el presidente, Luis Arce, nuestra tarea será apoyarlo con los movimientos sociales para enfrentar la crisis en Bolivia con el modelo económico, político y social que eligió el pueblo", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, para los seguidores de Morales, el retorno de su líder a Bolivia será "una fiesta nacional", aunque también encontrará en ciertos sectores un clima hostil, tanto en la Justicia como entre los radicalizados de la oposición cruceñista, que todavía se niegan a reconocer la contundente victoria del MAS en las elecciones y llamaron a un paro.

