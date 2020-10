Evo Morales dice que habla con Alberto Fernández y Nicolás Maduro para revivir la Unasur

El proyecto de integración latinoamericana bajo el paraguas de la Unasur podría regresar "con el apoyo de Bolivia, Argentina, Venezuela, Surinam y Ecuador si cambiaran las cosas", aseguró el ex jefe de Estado boliviano, Evo Morales, en un reportaje que dio en Buenos Aires.

Morales, presidente de Bolivia durante el período 2006-2019, dijo que mantiene conversaciones con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, para recuperar la Unión de Naciones Suramericanas.

Desde la Unasur se podrá "fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC]", que volvería "con más fuerza", afirmó Morales en alusión a este espacio político creado en diciembre de 2001.

"Yo diría: no pierda la esperanza de que vamos a volver a los tiempos de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez, de Lula y de Rafael Correa", afirmó en una entrevista publicada por Sputnik.

Este fue uno de los asuntos que conversó el expresidente boliviano durante un viaje fugaz que realizó a Venezuela el pasado fin de semana para reunirse con el mandatario de ese país, Nicolás Maduro. "Estamos en eso en estas reuniones; sobre todo conversamos de la integración de nuestra Sudamérica, y no estamos lejos", dijo. "Bastante hemos conversado con Fernández y con Maduro de retomar la Unasur".

"Vamos avanzando en Sudamérica con el tema de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA]", añadió Morales en alusión al bloque fundado en 2004 por Cuba y Venezuela, del que forman parte Nicaragua, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves.

Sobre su viaje relámpago a la nación caribeña, Morales señaló que es parte de los encuentros que de vez en cuando sostienen con las autoridades de ese país. "Siempre nos reunimos de vez en cuando, no hay invitación, en esta ocasión viajamos fundamentalmente por el tema de las elecciones", explicó.

Durante su breve paso por Venezuela, Morales recibió "muchas felicitaciones" y percibió la expectación que causó el resultado de las elecciones. "Esa expectación no es sólo de Venezuela, sino de Argentina y de otros países de América Latina y Europa", señaló Morales.

El ex jefe de Estado boliviano recordó que hace una semana lo invitó a cenar el presidente argentino, Alberto Fernández, y afirmó: "Me dijo que tenía deseos de irme a dejar a Bolivia; estoy sorprendido por nuestro presidente Alberto Fernández, es muy humano, muy solidario".

En el reportaje , Evo Morales también adelantó que podría regresar a su país el próximo 11 de noviembre, según le pidieron varias organizaciones de su país.

"Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están evaluando nuestro pedido de que vuelva el 11 de noviembre", anunció el presidente del MAS.

En sintonía con esta postura, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del que Morales es afiliado, se comunicó en la víspera con el exmandatario para trasladarle la misma solicitud.

"Su máximo ejecutivo, el compañero Jacinto Herrera, desea que vuelva lo más pronto posible, pero también el 11", precisó.

Al mismo tiempo anunció que no será funcionario en el nuevo Gobierno del MAS.

"No, para nada", aseguró Evo Morales en respuesta a una pregunta de Sputnik, rechazando de manera enfática que pueda tener algún puesto en el próximo Ejecutivo.

El expresidente aprovechó su encuentro con Maduro para regalarle un ejemplar del libro Evo Morales, Volveremos y seremos millones. "En este libro, que escribimos durante la cuarentena, cuento la historia del golpe de Estado", relató el expresidente.

El exgobernante se asentará en el Trópico de Cochabamba una vez regrese a Bolivia para respaldar el trabajo que lleve adelante desde el Poder Ejecutivo el presidente electo Luis Arce, que asumirá su cargo tres días antes.

"Como dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y desde el Movimiento al Socialismo, como presidente de este movimiento político, vamos a cuidar a Lucho (por Luis Arce), a defender el proceso, a apoyar desde las bases", dijo Morales. "Tengo la obligación de compartir mi experiencia y mis reflexiones con el compañero Lucho", afirmó.

El exmandatario asumió que ésta será su nueva responsabilidad y que por lo tanto se dedicará "a formar nuevos líderes en talleres y seminarios".

Este asunto y "cómo trabajar este tema" fue motivo de charla "con el compañero Maduro y con Alberto Fernández", reflexionó.

Evo vuelve a Bolivia en noviembre y dijo que Alberto F. quiere acompañarlo

El dirigente boliviano mantuvo también diversas conversaciones telefónicas con autoridades de otros países, a quienes les transmitió la misma idea.

"Me preguntaban y contesté que me encantaría compartir mi experiencia de tanta lucha sindical, pero también de gestión presidencial para el Estado plurinacional", explicó Morales.

En paralelo, el expresidente expresó su deseo de movilizar a la población desde Cochabamba "para garantizar las elecciones subnacionales, de gobernadores y alcaldías", que se celebrarán en los próximos meses.

Más allá de que se instale de forma permanente en su región, Morales también anticipó que podría recorrer todo su país. "Si fuera necesario viajaré a los nueve departamentos para organizar y unir, pues siempre hay algunas dificultades en la organización del MAS", admitió.

Cariño argentino y la agenda de viajes

El exmandatario dijo estar sorprendido por el cariño que recibió en la Argentina y que por eso, más allá de que vuelva a residir en Bolivia va a regresar al país de visita. Morales llegó en calidad de refugiado el 12 de diciembre de 2019.

De muy buen humor comentó: "Es impresionante el apoyo de tantas organizaciones e instituciones; acá donde vivo aparecen hermanas y hermanos bolivianos con verdura y fruta, y los hermanos argentinos se presentan el fin de semana con carne en la puerta para hacer asado, cuando yo que estoy "correctamente alimentado"; eso decimos en Bolivia cuando estamos gorditos".

Durante su tiempo de residencia en la Argentina Evo aprovechó para reunirse con la Central de Trabajadores de Argentina (CTA); la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato de Camioneros y con la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Tengo invitación de ir a Venezuela por la institución electoral como veedor-observador para diciembre", aseguró.

Durante la pandemia tuvo que resignar varios viajes, invitado por numerosas instituciones, organismos y movimientos sociales, entre ellos a Ecuador y a varios países de la Unión Europea y de África, .

Morales también destacó el apoyo del papa Francisco, al que le gustaría visitar algún día en el Estado del Vaticano. "El Papa Francisco me llamó a través de sus operadores; deseo visitarlo porque no me abandonó en todo este tiempo", señaló.

Un gran objetivo para Morales es "levantar la economía en todo el mundo, con todos los países afectados que están en América Latina"

Anunció que su país iniciará una demanda formal ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover la remoción de su secretario general, Luis Almagro, si éste no presenta su renuncia. "Con seguridad, téngalo por seguro; no por Evo, ni por Bolivia, sino por toda América Latina", sostuvo. Instó a que se movilicen "todos los latinoamericanos para que Almagro renuncie y además para que sea juzgado".

"Con semejante prueba cualquier país tiene que apoyar el pedido de dimisión, ocho organismos e instituciones demuestran con estudios que no hubo fraude en Bolivia y que sí hubo golpe", razonó. Almagro "está bañado con sangre de bolivianos, es responsable de genocidio y economicidio", sentenció.

El expresidente de Bolivia aclaró que "no es la OEA, es Luis Almagro y su equipo, que atentaron contra la democracia". En pos de que "nunca más haya un Luis Almagro", el nuevo Gobierno de Bolivia pedirá primero su renuncia, "si es que tiene ética". "Y si no, vamos a hacer campaña en los países que somos parte de la OEA, aplicando el mismo estatuto o la carta del organismo, para sacarlo, cambiarlo y procesarlo".

En este aspecto Morales recordó que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia contra la OEA ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por injerencia en el proceso electoral de Bolivia de 2019. "Y si fuera necesario vamos a ir a la Corte Penal Internacional", advirtió.

Golpes de la derecha

Morales dijo que su renuncia se debió a un golpe de Estado promovido en Bolivia "por la derecha boliviana y el imperio norteamericano" que tenía por objetivo que él no fuera presidente y que el partido que preside, el Movimiento al Socialismo (MAS), no llegara al poder".

"Su plan era que el MAS no volviera al Gobierno ni Evo a Bolivia, por lo que la tarea de EEUU fue usar algunos derechosos e incluso a algunos de sus compañeros para que hubiera MAS sin Evo", analizó. Y reflexionó: "Cuando uno no claudica en su posición ideológica es como quedar proscrito".

En todo caso, "han conseguido que Evo no sea presidente, pero no han podido conseguir que el MAS no vuelva al Gobierno: el MAS es Gobierno y Evo estará en Bolivia, por lo tanto el golpe fracasó". El exgobernante subrayó que lo acontecido "fue algo único en el mundo".

"A veces después de golpes no hay elecciones y si hay es para maquillar que hay democracia", reflexionó.

Asimismo, Morales instó a que se condone la deuda externa de los países que integran la región dado el daño económico causado por la pandemia del coronavirus. "Siento que debería haber una condonación de la deuda externa para América Latina por el tema de pandemia", dijo.

"Para mí la política no es negocio, no es beneficio, sino servicio, ciencia de compromiso por el pueblo, fundamentalmente por los más humildes", sostuvo.

"Recibimos un país destrozado por un presidente como Carlos Mesa, un limosnero, y errando aprendimos", resaltó. "No estoy allá todavía con mis compañeros, ya veré eso, pero me imagino el levantamiento del pueblo, no aceptarían otro golpe, pues la gente del pueblo está indignada por la derecha, por el golpismo", expresó.

En ese sentido, consideró que un papel relevante cumplen las nuevas generaciones, "que no vivieron la hiel del neoliberalismo, sino solo la miel del proceso de cambio, y ahora se dieron cuenta de cómo había que vivir con la derecha, con una dictadura, por lo que nos apoyaron al ampliar nuestro resultado, en un proceso de votación que ha mostrado la indignación y la decepción de todo el pueblo".

La victoria de Arce

El exministro de Economía boliviano Luis Arce, postulante a las elecciones por el MAS que preside Morales, ganó con 55,1% de los votos en las elecciones generales del 18 de octubre, casi el doble de lo que obtuvo el segundo candidato más votado, el expresidente Carlos Mesa.

"No me equivoqué al nombrar a Lucho como candidato; estas elecciones no las ganábamos con un compañero dirigente o indígena, era otro el ambiente", reflexionó.

Morales reflexionó que para él "la política es una lucha permanente, una lucha ideológica, programática, y en el caso boliviano, también cultural y social". Recalcó, "En Bolivia somos tan diversos, la diversidad es la riqueza de nuestra identidad y de nuestra unidad; por eso esta lucha va a continuar, y desde el MAS vamos a cuidar el proceso y a cuidar al compañero Lucho y su gestión"..

Una vez Arce asuma como presidente el 8 de noviembre, se encauzará el orden constitucional que fue vulnerado con un golpe de Estado a raíz de los comicios celebrados en octubre de 2019, cuando las Fuerzas Armadas exigieron la renuncia de Morales, ante las denuncias de fraude en su victoria electoral impulsadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y nunca confirmadas.

Morales se refirió también al resultado del plebiscito en Chile, diciendo que quiere que bajo una nueva Constitución socialista ese país pueda "estatizar y recuperar sus recursos naturales". "Nosotros gritamos mar para Bolivia, Malvinas para Argentina, y de paso grito también mar para Chile, porque todo el territorio chileno donde está el Océano Pacífico está completamente privatizado", agregó.

A su juicio, "tal y como estaban, Chile en el continente era como EEUU". Y amplió en este aspecto, "Gana la derecha y no pasa nada, gana el socialismo y tampoco cambia nada, así como cuando ganan los demócratas o republicanos en EEUU". Por eso, para él, en el país norteamericano "hay una falsa democracia". "El pueblo norteamericano vota, ganan los republicanos o demócratas pero ninguno de ellos gobierna, gobiernan las transnacionales", sentenció.

HV / DS