La CIA advirtió que un solo "error de cálculo" podría desatar la guerra total en Oriente Medio

El director de la agencia estadounidense de inteligencia (CIA), William Burns, dijo que no considera que Israel e Irán quieran "una guerra abierta", pero advirtió que "errores de cálculo" podrían conducir a Oriente Medio a una guerra total.

Las advertencias del alto funcionario llegaron en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo y en un momento en el que las autoridades israelíes sopesan su posible respuesta al ataque con misiles lanzado la semana pasada por las fuerzas iraníes.

"Hacemos frente aun peligro muy real de una mayor expansión regional del conflicto", dijo Burns durante un acto en el estado de Georgia, en el que manifestó que la cúpula israelí está pensando "muy cuidadosamente" en cómo responder al ataque iraní.

Burns reiteró que un "error de cálculo" podría llevar a una espiral de conflicto y recordó que "Oriente Medio es un lugar en el que constantemente pasan cosas complicadas", según declaraciones publicadas por la cadena de televisión estadounidense CBS.

Burns argumentó además que una combinación entre la cooperación a nivel de Inteligencia entre Estados Unidos e Israel y unos "fuertes" sistemas de defensa aérea permitieron a Israel hacer frente al ataque iraní de la semana pasada, en el que fueron lanzados alrededor de 180 misiles balísticos.

El Ejército israelí confirmó que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas en el ataque, si bien negó daños de relevancia y dijo que no hubo impactos contra aviones o almacenes de armas. Sin embargo, no dio detalles sobre el porcentaje de interceptaciones con el objetivo de "evitar dar a Irán y a Hezbollah información que les ayude a aprender lecciones".

El jefe de la CIA manifestó que dichos ataques revelaron algunas "limitaciones" en las capacidades militares de Teherán, si bien explicó que "eso no sugiere que esas capacidades no sean bastante potentes y algo que no sólo Israel, sino también Estados Unidos, ha de tomarse muy en serio".

Los ataques, en los que fueron lanzados cerca de 180 misiles balísticos, fueron descritos por Teherán como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque en Teherán a finales de julio y la del secretario general de Hezbollah, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut.

La CIA no ve pruebas de la suspensión del programa nuclear de Irán

Por otra parte, Burns, quien jugó un papel importante a la hora de negociar el histórico acuerdo nuclear de 2015 con Teherán -que Washington abandonó de forma unilateral tres años después-, dijo que no hay pruebas de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, haya decidido impulsar la producción de armas nucleares.

"No vemos pruebas hoy que apunten que el líder supremo (iraní) ha cambiado la decisión que adoptó a finales de 2003 de suspender el programa de armas nucleares", dijo Burns, si bien remarcó que Teherán "está en una posición mucho más cercana" a lograr material fisible para una bomba, algo que podría hacer "en una semana o poco más".

El programa nuclear iraní volvió a estar en primera fila de la política internacional a causa del repunte de las tensiones, con el presidente estadounidense, Joe Biden, expresando públicamente que Washington no apoyaría a Israel en caso de que opte por atacar instalaciones nucleares de Irán.

Posteriormente, Biden trasladó al Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, que busque "otras alternativas" a los ataques contra instalaciones petrolíferas iraníes, en medio del aumento de las especulaciones sobre la posibilidad de que Teherán intente hacerse con armas nucleares para aumentar su capacidad de disuasión.

De hecho, un asesor de Jamenei llegó a afirmar en mayo que Irán "tendrá que cambiar su doctrina nuclear" en caso de que la "existencia" del país sea vea "amenazada", al tiempo que hizo hincapié en que las autoridades "tienen la capacidad" necesaria para desarrollar armamento nuclear.

Las palabras de este asesor, llegaron después de que un comandante de la Guardia Revolucionaria dijera en abril que Irán podría "revisar" esta postura, si bien días después el Gobierno salió al paso de estas declaraciones y reiteró que "no hay cabida para las armas nucleares" en la "doctrina militar" de Teherán.

