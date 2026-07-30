La Confederación Asiática cuestionó el plan de Infantino para privatizar el Mundial: “No fuimos consultados”

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se sumó este jueves al debate por la propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de habilitar el ingreso de inversores privados para explotar los derechos comerciales del Mundial. Aunque evitó pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa, cuestionó que el proyecto se conociera públicamente antes de ser discutido con las confederaciones.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que no fue consultada previamente y expresó su malestar por la forma en que se manejó el proceso. La postura de la AFC se conoce después de los cuestionamientos formulados por la UEFA y la Concacaf, que ya habían manifestado su rechazo a la propuesta.

Qué dice la letra de "Nosferatu 2.0", la polémica ópera villera contra Infantino, el presidente de la FIFA

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El reclamo de la Confederación Asiática

“La AFC no fue consultada sobre la propuesta y lamenta que un asunto de tal importancia haya pasado a ser de dominio público antes de que la familia de la AFC haya tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, señaló la confederación.

Además, sostuvo que cualquier cambio de esta magnitud debe analizarse previamente con todas las partes involucradas, respetando los mecanismos institucionales de la FIFA.

En ese sentido, remarcó que las confederaciones y asociaciones miembro deben contar con toda la información necesaria antes de adoptar una posición sobre una iniciativa que podría modificar el modelo comercial del torneo más importante del fútbol.

“Este proceso es esencial para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos de la comunidad futbolística mundial y refuerce la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA”, indicó el comunicado.

La polémica por la propuesta de Infantino

La iniciativa impulsada por Gianni Infantino busca permitir la participación de capitales privados en la explotación de los derechos comerciales de los torneos organizados por la FIFA, incluido el Mundial.

La propuesta generó un fuerte debate entre las distintas confederaciones. Mientras la UEFA y la Concacaf manifestaron públicamente su rechazo, la AFC optó por una posición más cauta: no cuestionó el contenido del proyecto, pero sí el procedimiento utilizado para presentarlo.

En el cierre de su comunicado, la Confederación Asiática reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte y sostuvo que seguirá trabajando “por el crecimiento continuo del fútbol mundial”.

LB