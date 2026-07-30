Qué dice la letra de "Nosferatu 2.0", la polémica ópera villera contra Infantino, el presidente de la FIFA

Se conoció de “Nosferatu 2.0”, una “opera rock villera argentina” creada por Edgardo Martolio que apunta directamente con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, comparándolo con el vampiro que inmortalizó en un clásico del cine mundo el director Friedrich Wilhelm Murnau, cuestionando sus negocios, remarcando sus contradicciones en el último Mundial de Fútbol, y previniéndolo que será víctima de la furia de los aficionados.

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La letra comienza advirtiéndole al dirigente que “se le fue la mano” y remarcando que escribió “el manual del ladino”, para luego anunciarle que en el infierno será juzgado por su pasado, pero mientras tanto, en la Tierra, terminará por alcanzarlo la justicia.

En ese punto, aparece el estribillo que señala: “Infantino, llegará tu hora, no importa, si no fue ahora”.

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Luego, la letra afirma que el dirigente, “por ambicioso y ávido”, es una actualización del icónico monstruo del terror Nosferatu, advirtiéndole que su gran enemigo ya no es Val Helsing sino “la barra que no pudo ir a la Copa, que moría para ver a Leo, levantar otro trofeo… Barra que hiciste desaparecer…”.

A continuación, el compositor remarca que Infantino le robó “el fútbol a los pobres” y se los dio a los ricos “por un sobre”, agregando que hizo a la FIFA “lo más impuro de Suiza”, y luego asegura: “Tu nombre sabe a sospecha, hasta en las cosas bien hechas…”.

La opera termina cuestionando el último mundial, asegurando que “jamás se saqueó tanto hasta el final…”, y a continuación recuerda: “Dijiste que sería inclusivo, mentiste, nunca fue tan abusivo… Manipulaste tanto el juego, que hoy Blatter parece bueno…”.

La letra completa de Nosferatu 2.0

¡¡INFANTINOOO!!

Se te fue la mano…

Escribiste el manual del ladino,

JURARÍAS en vano...

En el infierno serás juzgado,

Por tu impío pasado…

En la Tierra serás noticia,

Cuando te alcance la justicia…

No esperes subir al cielo,

Nadie acepta tu modelo,

Ni los excomulgados

Te darán amparo…

¡¡INFANTINO!!

Llegará tu hora,

No importa

Si no fue ahora…

Sos el Monstruo Nosferatu,

Se te veía venir hace rato…

Él era ícono del terror,

Vos el dos punto cero del horror…

Por ambicioso y ávido,

No por calvo y pálido…

Con dedos largos como garras,

Que nunca te agarre la barra…

La que no pudo ir a la Copa,

La que siempre tiene poca…

Que moría para ver a Leo,

Levantar otro trofeo…

Por verlo deja de comer,

Barra que hiciste desaparecer…

Le robaste el fútbol a los pobres,

Se lo diste a los ricos por un sobre…

¡¡INFANTINO!!

Llegará tu hora,

No importa

Si no fue ahora…

Hiciste de la turbia FIFA,

Lo más impuro de Suiza…

Hasta sus dudosos bancos,

Hoy parecen ángeles de blanco…

Tu nombre sabe a sospecha,

Hasta en las cosas bien hechas…

En el fútbol hace tiempo

Que no se juega con tiento…

Pero jamás en un Mundial,

Se saqueó tanto hasta el final…

Dijiste que sería inclusivo,

Mentiste, nunca fue tan abusivo…

Manipulaste tanto el juego,

Que hoy Blatter parece bueno…

Hoy Blatter parece bueno...

¡¡INFANTINO!!

Llegará tu hora,

No importa si no fue ahora…

No importa si no fue ahora…

¡¡¡LLEGARÁ TU HORA!!!

El nuevo y polémico proyecto de Infantino

La FIFA presentó esta semana a sus asociaciones miembro un proyecto para crear una compañía que administraría las operaciones comerciales de sus torneos más importantes, incluidos los Mundiales masculino y femenino, con el fin de sumar inversores privados y recaudar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valuación inicial de 20 mil millones.

Esta sociedad se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE). Según el reporte que reveló la iniciativa, entre el 20% y el 30% del capital podría quedar en manos privadas y cada asociación que integra la FIFA podría acceder a un beneficio de hasta 20 millones de dólares, número con el que Infantino buscaría alcanzar el apoyo que necesita para probar la iniciativa.

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Entre los potenciales inversores aparece un fondo que encabeza Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

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La UEFA cuestionó esta iniciativa duramente, afirmando que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar”.

La realidad es que creación de FIFA Forward Enterprise debe ser aprobada por las asociaciones miembro pero todavía no hay una fecha establecida para la votación.