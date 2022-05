La esposa de Volodimir Zelenski dijo que "nadie, ni siquiera la guerra" le quita a su marido

Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, contó en una entrevista de la que participaron ambos cómo vivió el comienzo de la invasión de Rusia, y el tiempo que lleva sin ver a su pareja. "Nadie me quita a mi marido, ni siquiera la guerra”, aseguró de manera tajante la primera dama.

Esta fue la segunda oportunidad en que la pareja se muestra públicamente desde el comienzo de la guerra. En esta ocasión, la BBC reprodujo las imágenes de la entrevista en la TV de Kiev, que calificó de “inusual”, y agregó que la primera dama permaneció en este tiempo en un lugar secreto durante por motivos de seguridad.

Sentados en una mesa redonda, junto con dos periodistas ucranianos, el matrimonio habló de su día a día y ella aseguró: "Nadie me quita a mi marido, ni siquiera la guerra. Pero sí, él vive para su trabajo y casi no llegamos a verlo. Hace dos meses y medio que no vemos nada. Solo hablamos por teléfono".

Olena Zelenska.

Zelenski se mostró vestido con el uniforme militar habitual, y su esposa con una chaqueta beige y una camisa verde militar. "Nuestra familia está destrozada, como cualquier familia ucraniana", dijo Zelenska sobre cómo la guerra le cambió la vida.

En ese sentido, incluso bromearon respecto del poco tiempo que pasaron juntos en los últimos meses. "Y estoy muy agradecida por esta ocasión porque esta entrevista nos permite pasar tiempo juntos", dijo la primera dama, mientras que su esposo agregó: "Sí, una cita en la tele. Gracias".

Sobre el inicio de la invasión, relató: "Recuerdo que me desperté con sonidos extraños afuera, como probablemente todos. Estaba oscuro, casi de noche, y vi que Volodimir no estaba a mi lado. Entré en la habitación de al lado y ya estaba vestido de traje, pero sin corbata. Le pregunté: 'Qué pasa?' Y él respondió: 'Ha comenzado'. No puedo describir las emociones, la ansiedad, el asombro. Me dijo esto y se fue".

Después, aseguró, "no nos vimos por mucho tiempo".

Quién es Olena Zelenska, la primera Dama de Ucrania y sostén de Volodimir Zelensky

La historia de amor de Volodimir y Olena

Olena Zelenska y Volodimir Zelenski se conocieron en la universidad y desde entonces han estado juntos. Ella, de 44 años, nació en Kryvyi Rih, una ciudad al sur de Ucrania, y entraron en contacto mientras estudiaban en la universidad de esta ciudad.

Por ese entonces, ella estaba en pareja y Zelenski intentó conquistarla durante ocho años.

Finalmente, la pareja se casó en 2003 y su primera hija, Oleksandra, nació al año siguiente, en julio de 2004. También tienen un hijo, Kirilo, nacido en enero de 2013.

AG CP