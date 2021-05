La historia de David Beriain, el periodista español asesinado en Burkina Faso

En "El gen argentino del periodista español que se hizo historia", el periodista Gabriel Michi relata la historia del periodista español David Beriain, asesinado por terroristas en Burkina Faso junto a su camarógrafo Roberto Fraile mientras filmaba un documental de caza ilegal.

Los comienzos de Beriain fueron en Santiago del Estero, Argentina, donde arrancó como pasante en el diario "El Liberal" con 22 años. En aquel entonces dejó el país por las amenazas del gobierno del difunto ex gobernador Carlos Juárez.

Corría el año 1998 y Beriain, con 21 años, había llenado de correspondencia distintas partes del mundo para realizar una pasantía en algún medio de comunicación. Como requisito excluyente de su carrera de Periodismo en la Universidad de Navarra, debía hacerlo para concluir sus estudios. La respuesta llegó de parte de Julio César Castiglione, director del diario "El Liberal". Así empezó la ligazón de aquel joven con la Argentina.

Ya con una trayectoria extensa y a sus 43 años, se convertiría en sinónimo de periodismo comprometido a través de los documentales, series y coberturas que realizó a lo largo del mundo. Sobre todo en los complicados espacios de los conflictos bélicos, como el Cartel de Sinaloa, la mafia italiana o las FARC.

En ese viaje profesional armó dupla con el camarógrafo Roberto Fraile, de 47 años, con quien llegaron hace unas semanas a Burkina Faso, un pequeño país de África. La idea era mostrar la caza ilegal en los parques nacionales de aquel sitio. Hasta que un grupo de terroristas los emboscó en la zona de Pama y terminó con sus vidas.

Más allá de haber estado custodiados por más de 30 hombres, fueron asesinados por un número más grande de terroristas con ametralladoras y decenas de motos. Bajo una lluvia de balas que duró cerca de 3 horas, Beriain y Fraile escaparon por un bosque donde fueron atrapados y entregaron allí su último aliento. El hecho ocurrió el 27 de abril.

Con el hecho consumado, políticos españoles con amplias diferencias ideológicas despidieron con honores a los periodistas. En todo el mundo, colegas de los profesionales alzaron su voz en un sentido homenaje.

La marca profesional de Beriain estaría para siempre ligada a Argentina, donde realizó sus primeros acercamientos al periodismo y además pudo obtener el título de grado en la Universidad de Navarra.

Corazón santiagueño

Mundo News recolectó el testimonio de José Aranda, quien llamaba "El Gallego" a Beriain, y que sumó su testimonio más íntimo. El hombre contó que "en 1999 volvió a Santiago porque le había gustado mucho y lo hizo con la idea de quedarse a trabajar durante un tiempo. Se quedó entre el año 1999 y 2000. En ese tiempo el diario sacó una serie de investigaciones que se llamaban 'El Liberal Investiga', que abordó temas como el espionaje ilegal, el uso político de la vivienda, y, por último, los negocios que se hacían con las asignaciones familiares a través del ANSES".

Luego, Aranda agregó que lo acompañó "en esas dos últimas investigaciones. Y después de eso, David se fue de la provincia a emprender otro tipos de investigaciones y los documentales que todos conocimos”.

Las denuncias de Beriain, ya en ese entonces, eran de un gran compromiso periodístico, con un claro enfrentamiento contra el poder de turno. “Eran denuncias muy fuertes contra el caudillo Carlos Juárez. Han sido investigaciones que tuvieron repercusiones nacionales e internacionales. Y fue el bautismo de fuego de David. Después lo ha sabido desarrollar y potenciar a un nivel mucho mayor", explicó Aranda.

En su recorrido, Beriain enfrentaría mayores peligros que los de un gobernador enojado, metiendose en lugares como Irak, Afganistán, Congo, Sudán, Libia, Colombia o México. Sin embargo, sus allegados argentinos remarcan lo denso del clima en la provincia santiagueña, a tal punto que Beriain decidió irse.

La persona

Así lo recuerda Julio Rodríguez, quien entonces era Jefe de Política y Economía del diario El Liberal, el primer recorrido profesional de Beriain. “Era un ‘chango’ divino, espectacular. Al 'Gallego' lo adoptamos como hijo. Yo tengo 10 años más que él . Le gustaba mucho el periodismo de investigación. Cuando vino acá tendría 21 años y era un chico muy inquieto, muy buena onda", recuerda.

La postura de Alejandro Garay, otro amigo, es similar a la que plantea Rodríguez. "Algo que siempre he admirado de David es que era un tipo muy sano, de mente y de corazón. No recuerdo nunca haberlo escuchado hablar mal de alguien. Le gustaba mucho la música de Santiago. También la comida. La chacarera fue algo que lo deslumbró la primera vez que vino, las piezas musicales de Los Carabajal", explicó.

Luego, agregó que Beriain "No tenía vicios: no fumaba. No era de tomar. Era muy sano en general. Y desde siempre, desde muy joven a los 18 años, ya sabía qué tipo de periodista quería ser. La tenía super clara y llegó a hacer lo que quería hacer justamente con su vida y con su carrera".

Sobre la relación del periodista español con la provincia santiagueña, aseguró que "Se enamoró de nuestra tierra y su música, que gracias a él aprendí a valorar más. Nuestra amistad fue inmediata y espontánea. Después la vida nos llevó por caminos diferentes y nos "perdimos el rastro", sostuvo Garay. Luego, se mostró compungido por su asesinato. "Era reconfortante pensar que en cualquier momento nos reencontraríamos una vez más. Eso no pasará. Duele", concluyó.

Finalmente, el periodista Gabriel Michi, quien escribió la nota sobre Beriain, agregó que el español era "cultor de un bajo perfil absoluto". Y luego que agregó, finalizando, que "Había conocido a su compañero Beriain en el conflicto de Afganistán, pero además de Siria, también cubrió la guerra en Congo, entre muchos otros. Realizó reportajes en Colombia, Nepal y muchos lugares más. Hasta llegar al destino trágico de Burkina Faso", finalizó la nota.