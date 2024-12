La NASA amplió el estudio de cometas oscuros con siete nuevos hallazgos de objetos que combinan propiedades propias de asteroides y luceros. Aunque visualmente se parecen a los planetoides, presentan comportamientos dinámicos, como cambios de trayectoria. Se trata de una categoría relativamente reciente, ya que fueron identificados por primera vez en 2016.

La revista norteamericana de tirada semanal Proceedings of The National Academy of Sciences (Actas de la Academia Nacional de Ciencias), publicó el último lunes el reciente descubrimiento de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que ofrece una nueva perspectiva sobre la diversidad de los cuerpos celestes.

La nueva investigación divulgada por la agencia espacial en conjunto con la Universidad de Michigan establece dos categorías principales, basadas en sus características y su ubicación. ¿Cuáles son?

Cometas oscuros

La investigación revela que los cometas oscuros se dividen en dos tipos principales: los que habitan en el sistema solar exterior, más grandes y con órbitas excéntricas, y los del sistema solar interior, más pequeños y con trayectorias casi circulares. Los científicos creen que su estudio podría arrojar luz sobre el papel de estos objetos en la formación de planetas y la aparición de condiciones para la vida en la Tierra.

El investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Davide Farnocchia, señaló que “este comportamiento indicaba la presencia de material volátil desprendiéndose del objeto, un fenómeno característico de los cometas”.

No obstante, no se observó una cola cometaria, lo que llevó a los científicos a clasificarlos como un cuerpo intermedio entre asteroides y cometas.

¿Cómo se clasifican los “cometas oscuros” y cuáles son sus diferencias?

Cometas oscuros exteriores:

Residen en el sistema solar exterior.

Poseen órbitas altamente excéntricas.

Tienen grandes dimensiones, que alcanzan cientos de metros o más.

Estos objetos comparten similitudes con los cometas de la familia Júpiter.

Cometas oscuros interiores:

Se encuentran en el sistema solar interior, cerca de planetas como la Tierra y Marte.

Tienen órbitas casi circulares.

Son más pequeños, con tamaños que no superan las decenas de metros.

Los cometas oscuros ofrecen información clave sobre los materiales volátiles que podrían haber contribuido al desarrollo de la vida en la Tierra y son fundamentales para entender el origen y la evolución de los materiales en el sistema solar. En este sentido, el autor principal del estudio de cometas oscuros, Darryl Seligman, consideró que “esta clasificación, permite a los astrónomos abordar interrogantes sobre su composición , formación y rol en la evolución del sistema solar”.

Según plantea el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, su estructura, que probablemente incluye hielo y otros compuestos, podría explicar como elementos esenciales fueron transportados a planetas interiores durante la formación del sistema solar.

Los cometas oscuros son parte de un campo de investigación en constante evolución. En abril de 2024, el Telescopio Espacial James Webb de la agencia espacial, detectó vapor de agua en el cometa 238P/Read, lo que confirmó la presencia de hielo en cuerpos del cinturón principal.

Dicho revelación, aunque no directamente relacionado con los cometas oscuros, refuerza la importancia de estudiar objetos pequeños para entender la dinámica y evolución del sistema solar.

