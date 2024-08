La NASA halló un océano oculto debajo de la superficie de Marte y planteó la existencia de vida

La NASA halló un océano oculto de 11 a 20 kilómetros de profundidad debajo de la superficie del planeta Marte, a través de su módulo de exploración InSight que detectó anomalías sísmicas y, por medio de las imágenes capturadas, se elaboraron hipótesis sobre posibles trazas de lo que alguna vez pudieron ser canales fluviales y depósitos lacustres.

Los investigadores consideran que “es posible que exista vida en esta parte de nuestro vecino cósmico”, sin embargo, aclararon que “costará mucho” corroborar la presencia de seres vivos en el planeta rojo.

El nuevo descubrimiento de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, fue publicado en la revista semanal estadounidense, Proceedings of The National Academy of Sciences, por parte de un equipo de científicos de la Universidad de San Diego.

La NASA halló un océano oculto debajo de la superficie de Marte

La fisonomía de Marte se transformó, aproximadamente, hace 3 mil millones de años, cuando el astro perdió su atmósfera. Según lo señalado por los expertos “lo de ahora es un gran avance, porque ayuda a explicar el destino que siguió todo el líquido que alguna vez cubrió partes del planeta rojo”.

Por lo pronto, los científicos de la NASA que participaron del nuevo hallazgo científico, aseguraron que “seguirán buscando darle más solidez a la hipótesis del océano en Marte”.

La misión InSight de la NASA en Marte

InSight aterrizó en Marte en noviembre de 2018 y se mantuvo allí hasta el 2022. La misión se basó en detectar temblores provenientes de una región cercana a la nave, por lo que dejó de lado la exploración e investigación de una importante parte del planeta.

Con los nuevos datos recabados, se evalúa la teoría de que el océano de magma haya mantenido demasiado caliente el núcleo, impidiendo la formación del campo magnético.

Por último, las conclusiones de este informe también modificaron las teorías iniciales sobre el campo magnético en Marte, cuyo origen se atribuía a un núcleo de hierro líquido en enfriamiento.

