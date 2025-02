La ONU revela crímenes de guerra en Sudán

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, presentó en Ginebra un informe sobre los “principales problemas de derechos humanos encontrados en Sudán, entre el 16 de diciembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024“. El documento aporta pruebas de crímenes de guerra cometidos por los 2 bandos que se disputan el tercer país más grande de África: las “Fuerzas Armadas Sudanesas“, de Abdel Fattah al Burhane, y las “Fuerzas de Apoyo Rápido“, de Mohamed Hamdan Daglo, alias “Hemetti“.

“El conflicto en curso ha desencadenado la mayor crisis de desplazados del mundo“, calcula el informe. Será debatido en el Consejo de Derechos humanos, que inicia hoy la primera de sus 3 sesiones anuales, pudiendo adoptar medidas para afrontar la guerra interna en Sudán, iniciada en 2023. Ya ha causado “12 millones de desplazados dentro del país y a través de las fronteras“. La ONU necesita 6.000 millones de dólares para ayudar a los casi 26 millones de víctimas. (1)

"El conflicto ha causado una crisis alimentaria sin precedentes, y ha puesto en peligro el derecho a la alimentación en todo Sudán. Se calcula que 25,6 millones de personas, habrían experimentado “altos niveles de inseguridad alimentaria aguda entre junio y septiembre de 2024“, corriendo el “riesgo de hambruna si el conflicto se agrava“. Sudán se encuentra entre los 4 países del mundo con mayor prevalencia de malnutrición aguda global, con 3,7 millones de niños menores de 5 años, 1 millón de mujeres embarazadas y lactantes con malnutrición aguda.

Más del 90% de los 17 millones de niños del país en edad escolar no tienen acceso a la educación formal, lo que afecta considerablemente el derecho a la educación. Alrededor de 10.400 escuelas se encuentran en zonas de conflicto y unas 3.200 están siendo utilizadas como centros de acogida para personas desplazadas, convirtiendo la crisis educativa de Sudán en una de las más graves del mundo, siendo la tasa de desempleo del 58% … la mas alta del planeta.

La Argentina toma distancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El derecho a la salud sigue deteriorándose drásticamente en Sudán, donde solo funcionan entre el 20% y el 30% de los centros sanitarios, y únicamente a niveles mínimos, en medio de brotes de enfermedades como el cólera, el dengue y la malaria. Alrededor del 75% de los suministros médicos esenciales no está disponible, en el contexto de zonas afectadas por la guerra, donde la accesibilidad a medicamentos, vacunas y servicios sanitarios es sumamente limitada.

Al tiempo, en el derecho al agua potable salubre las repercusiones son catastróficas. Casi 19 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable salubre y saneamiento debido a las importantes interrupciones del servicio y a los atentados contra infraestructuras hídricas. Para la población en situación de riesgo … el acceso al agua potable es restringido. Los desplazados, suelen verse obligados a beber agua insalubre, a riesgo de enfermarse.

Preocupan los ataques dirigidos contra civiles y otras personas protegidas, por ejemplo contra la población civil y contra personal participante en una misión de ayuda humanitaria, constituyendo un crimen de guerra. Asimismo inquietan los incidentes que suscitan preocupación por la incapacidad de las partes para distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Para el derecho internacional, esos hechos son también crímenes de guerra.

Mas de la mitad de los 60 incidentes de violación denunciados adoptaron la forma de violaciones en grupo (una tendencia constante desde abril de 2023). Ello indica un uso coordinado de la violencia sexual en el conflicto, principalmente por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias árabes aliadas, presuntamente constitutivo de crimen de guerra, al igual que las Fuerzas Armadas Sudanesas, incriminadas en 3 incidentes… mientras que hombres armados con uniformes no identificados estuvieron implicados en otros 6 incidentes.

Concluyendo la presente crónica periodística, cabe precisar que su contendido abarca, a titulo de ejemplo, una minoría de datos emblemáticos, extraídos de la gran cantidad de información del informe del Alto Comisionado. Su texto de 18 paginas, abunda en detalles sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, además de 22 recomendaciones a las partes en conflicto, a las autoridades sudanesas y a la comunidad internacional para superar la terrible crisis.

No era motivo del informe de Volker Turk referirse a las eventuales órdenes de captura lanzadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra los responsables de los trágicos hechos en Sudán, según un informe publicado por la CPI en 2005, dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU.(2) Dice que Sudán no ha cumplido con sus obligaciones. “Establece que su gobierno tiene la responsabilidad primaria y plena capacidad de ejecutar las ordenes de detención pero no lo ha hecho“. El asunto es de la incumbencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea del único órgano de la ONU que puede decidir el uso de la fuerza para que se cumpla una orden.

(1) Noticias ONU, 14 y 17 de febrero de 2025.

(2) https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/B1538C1E-FB9A-41FD-A376-5431673C0B67/282794/Translationof12thUNSCReportSPA1.pdf